"Wszyscy skoczkowie nominowani do kadry na mistrzostwa świata osiągnęli porównywalne do wyników Kamila z Sapporo rezultaty w ciągu ostatnich dwóch weekendów Pucharu Świata" - mówił trener w rozmowie z Interią Sport, tłumacząc swoją decyzję. Wyliczał, że Dawid Kubacki w Willingen był 14., Aleksander Zniszczoł w Oberstdorfie 15. i w Lake Placid 17., a Jakub Wolny w Lake Placid 13. Każdy z tych skoczków wyprzedza Stocha w klasyfikacji generalnej PŚ. Skład na MŚ uzupełniają jeszcze najlepiej radzący sobie w tym sezonie Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła .

Znaczący wpis Marceliny Ziętek. Wystarczyło to jedno zdanie

Marcelina Ziętek przemówiła do obserwatorów i pokazała filmik, na którym "objaśniła", w jaki sposób spędziła ostatni czas. Okazuje się, że postawiła na całkowity relaks. Do wideo dołączyła filozoficzny opis. "Wszystko, co kosztuje Cię Twój wewnętrzny spokój, jest zbyt drogie" - czytamy. To pierwszy raz od grudnia, kiedy udostępniła bardziej osobisty urywek codzienności.