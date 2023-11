To był "czarny piątek" dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Remisem 1:1 z Czechami "Biało-Czerwoni" ostatecznie pogrzebali swoje szanse na bezpośredni awans na Euro 2024. Na domiar złego czasowo z gry wypadli dwaj zawodnicy: Karol Świderski i Piotr Zieliński. Pierwszy z nich zasłabł tuż po pierwszej połowie i został przewieziony do szpitala. Przeszedł serię badań, które nie wykazały niczego niepokojącego. Mógł zatem wrócić do hotelu kadry.

Sytuacja z "Zielem" była inna. Selekcjoner miał świadomość, że nie będzie mógł skorzystać z jego usług, jeszcze przed spotkaniem. Okazało się, że gracza Napoli dopadło przeziębienie, o czym Michał Probierz mówił w przedmeczowej rozmowie z TVP Sport.

Piotrek Zieliński jest chory. Musiał zostać w pokoju hotelowym. Doszliśmy do wniosku, że nie ma go sensu stawiać na nogi w tak ważnym meczu ~ - wyjaśnił.

Miejsce Zielińskiego w meczowej kadrze, a nawet w podstawowym składzie, zajął Jakub Piotrowski, na co dzień zawodnik bułgarskiego klubu Łudogorec Razgrad. Spisał się dobrze, strzelając jedynego dla Polski gola. Na bramkę zareagowała ukochana piłkarza.

Ukochana Jakuba Piotrowskiego celebruje jego gola dla Polski. Wrzuciła do sieci kilka zdjeć

"Warto marzyć" - tak grę i bramkę Jakuba Piotrowskiego podsumowuje jego partnerka, Wiktoria Jankowska. W mediach społecznościowych umieściła kompilację zdjęć wykonanych na Stadionie Narodowym. Są ujęcia jej romantycznego pocałunku z piłkarzem, jesiennej stylizacji na mecz oraz jeden kadr z samego meczu.

"Wspaniali", "Ulubiona para", "To był mistrz tego meczu", "Duma", "Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia swoją pracą" - podsumowują wpis i widok piłkarza oraz trenerki jogi internauci.

Tymczasem przed Piotrowskim i całą reprezentacją Polski jeszcze jedno wyzwanie. We wtorek 21 listopada o godzinie 20.45 zmierzą się w towarzyskim pojedynku z Łotwą. Wiadomo, że do dyspozycji trenera będzie m.in. Robert Lewandowski , który potwierdził, że na razie nie wraca do Barcelony.

Zostaję na mecz z Łotwą i nawet nie było tematu, żebym miał wcześniej opuścić zgrupowanie ~ - ogłosił przed kamerą TVP Sport.

Z kolei w rozmowie z Polsatem Sport zadeklarował, że postara się pomóc drużynie podczas baraży. Z kim zagra Polska? Przy założeniu, że awans w swoich grupach wywalczą Holandia, Szwajcaria, Dania, Włochy i Chorwacja, to właśnie Polska będzie najwyżej rozstawioną drużyną z dywizji A Ligi Narodów, która weźmie udział w barażach. Wówczas do ścieżki barażowej Polaków dołączyłyby jeszcze Estonia oraz ktoś z grona: Ukraina, Islandia lub Finlandia. Któraś z tych trzech ekip trafiłaby do ścieżki A baraży o Euro w wyniku losowania.

To najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale są też jeszcze inne możliwości. Mecz półfinałowe baraży odbędą się 21 marca 2024 roku, natomiast finałowe 26 marca.

