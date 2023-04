Dziewczyna gwiazdy Arsenalu błyszczy w sieci. W Norwegii jest o niej głośno

Martin Odegaard trafił na pierwsze strony zagranicznej prasy po tym, jak przed ośmioma laty władze Realu Madryt wyciągnęły go z klubu Stromsgodset IF za trzy miliony euro. Miał być on ważną postacią dla "Los Blancos", ale jak wiadomo, rzeczywistość okazała się inna. Reprezentant Norwegii z początku nie radził sobie z presją, co przełożyło się na jego formę. Jakiś czas temu sportowiec wrócił wspomnieniami do czasu spędzonego w Madrycie.