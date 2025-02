Dziadek gwiazdy TVN grał w Legii Warszawa. O tym szczególe mało kto wiedział

Sandra Hajduk-Popińska wspomina dziadka. Był gwiazdą piłki nożnej

Sandra Hajduk-Popińska w jednym z ostatnich wpisów na Instagramie postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z dziadkiem. Tych - jak się okazuje - jest naprawdę mało. Piłkarz bowiem zachorował i zmarł, gdy ta była jeszcze dzieckiem. " Nie mam z nim praktycznie żadnych wspomnień. No może poza tym, jak opiekowała się nim babcia, która oddała mu całe swoje życie. Najpierw błyszczała u boku gwiazdy sportu, a później zmieniała pieluchy swojemu ukochanemu. Takiej miłości wam życzę - która trwa przy was nie tylko wtedy, gdy błyszczycie" - przyznała dziennikarka.

Są jednak rzeczy o dziadku, które Hajduk-Popińska zapamięta do końca życia. Na przykład to, że przeszedł on do historii jako jeden z nielicznych piłkarzy, którzy na boisku występowali w okularach korekcyjnych. "Dziadek miał gdzieś to, że nie wszystkim to odpowiadało. Ja trochę jestem jak mój dziadek" - stwierdziła.