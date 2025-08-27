Andrzej Wrona i Zofia Zborowska są małżeństwem od 2019 roku. Ceremonia odbyła się w połowie sierpnia i niemal do samego końca była utrzymywana w tajemnicy przed mediami.

Tak Wrona i Zborowska świętowali szóstą rocznicę ślubu

Ostatnio Wronowie świętowali więc swoją szóstą rocznicę ślubu. Postanowili z tej okazji wybrać się w romantyczną podróż tylko we dwoje do Grecji.

"Nasza szósta rocznica ślubu - wyjazd bez dzieci" - przekazała uradowana Zborowska, dodając wspólną fotkę z mężem na tle zachodzącego słońca.

Miły czas jednak szybko minął i trzeba było wracać do kraju. Okazało się jednak, że nie był to koniec wakacji małżonków. Ci wszak muszą mocno naładować akumulatory, bo przed nimi niebawem sporo pracy. Przypomnijmy, że małżonkowie dostali pracę w Netflixie, gdzie poprowadzą randkowe show.

"Znalezienie prawdziwej miłości to największa wygrana. Jeśli możemy towarzyszyć innym w szukaniu i budowaniu takiej relacji, to wchodzimy w to całym sercem! Jestem bardzo podekscytowana, że będziemy prowadzić Love is Blind razem z Andrzejem" - pisała szczęśliwa z powodu nowej pracy Zborowska.

Miniony tydzień Zofia i Andrzej spędzili nad polskim morzem, gdzie tym razem zabrali swe pociechy: Nadzieję i Jaśminę. Ten rodzinny czas skłonił Zofię do pewnych refleksji na temat życia rodzinnego i małżeństwa z siatkarzem.

"Nasze pierwsze wakacje na Helu. Było absolutnie najpiękniej! Brakujący puzzel do mojego macierzyństwa. Wolność i beztroska, której dzieci doświadczają na kempingu to dla mnie to, na czym ja zostałam wychowana. Od 3. roku życia do 13?14? Jeździłam na całe wakacje do Szerokiego Boru na Mazurach i były to dla mnie najpiękniejsze wakacje na świecie. Las, rowery, plaża, jezioro, bieganie na bosaka, jagody, lody, zdarte kolana, ci sami ludzie co roku… i właśnie tego doświadczyłam teraz na Helu" - napisała żona Wrony.

Zofia Zborowska potwierdziła doniesienia. Decyzja oficjalnie zapadła, to musiało się tak skończyć

Potem dodała, że jej córka od razu zakochała się w tym miejscu i chciałaby się tam przeprowadzać. Na razie to oczywiście nie wchodzi w grę, ale żona siatkarza potwierdziła za to, że za rok na pewno wrócą na Hel. Decyzja już oficjalnie zapadła, to musiało po prostu tak się skończyć, biorąc pod uwagę, jak wspaniały czas przeżyli na Helu.

"Nadzia po 12 pierwszych godzinach powiedziała, że chce się tu przeprowadzić na stałe, mieszkanie w przyczepie wiadomo - ma swoje plusy i minusy, ale ten tydzień w czwórkę na tak małej powierzchni był wspaniały. I wracamy za rok na dłużej! Dzięki solarowa ekipo, do następnego" - obwieściła Zborowska.

