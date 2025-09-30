W połowie września do mediów trafiła zaskakująca informacja dotycząca Małgorzaty Rozenek-Majdan. Okazało się, że żona byłego piłkarza została nową prowadzącą show TVN "Królowa przetrwania".

Spore zmiany w domu Majdanów

Z tego też powodu konieczny był wyjazd celebrytki z kraju, bowiem zdjęcia kręcone są na Sri Lance. Celebrytka musiał więc opuścić dom i zostawić pociechy pod opieką męża. Radosław znalazł się w zupełnie nowej dla siebie sytuacji.

Sportowiec zapewniał, że wszystko jest pod kontrolą. Ostatnio doszło jednak do niespodziewanej sytuacji - Heniowi wypadł pierwszy mleczny ząb, co najbardziej... zasmuciło jego mamę, która na Instagramie zaczęła lamentować, że nie była tego dnia przy swej pociesze.

"Dostałam przed chwilą filmik od Radzia. Razem z Heniem nagrali się i Heniowi pierwszy raz wypadł ząb. I muszę Wam powiedzieć, że trochę się wzruszyłam, bo żałuję, że mnie przy tym nie było. To trochę na temat łączenia ról zawodowych z macierzyństwem... I o ile mega się cieszę, że tu jestem, że robimy program, wiem, że mamy bardzo dużo fajnego, wartościowego materiału i wszystko jest super, o tyle nie ukrywam, że serce mnie boli, że nie było mnie przy tym, jak Henio tracił swój pierwszy mleczny ząbek" - opowiadała na Instagramie w miniony weekend.

Celebrytka obiecała też synkowi, że po jej powrocie odwiedzi go "wróżka zębuszka" z prezentami.

Rozenek opuściła dom i wyjechała z kraju, a tu takie doniesienia ws. Majdana. Wywołał niezłe poruszenie tym, co zrobił

Jak się właśnie okazało, Radosław postanowił jednak nie czekać na żonę i sam pognał do sklepu, by sprawić Heniowi nie lada niespodziankę. Były piłkarz szarpnął się na samochód terenowy dla dzieci, napędzany akumulatorem i sterowany na pilota.

To naprawdę spory wydatek, bo choć Majdan nie ujawnił ceny, w sklepach tego typu "zabawki" kosztują od tysiąca do kilku tysięcy złotych! Henryk był oczywiście zachwycony prezentem. Nieco mniej zachwyceni byli internauci, którzy od razu zaczęli pisać w komentarzach, że to przesada, a "wróżka zębuszka" powinna dawać symboliczne prezenty.

Prezent Majdana dla Henryka wywołał burzę. Było kwestią czasu, że tak to się skończy

"Kurcze, a moje dzieci dostały 10 zł za pierwszego zęba", "Czy takie dzieci mają jeszcze marzenia?", "Za pierwszego trzonowego może będzie helikopter", "Sądziłam, że Wróżka Zębuszka zostawia dzieciom pod poduszką pieniążek....ale tu chyba załapała się jeszcze na imieniny i urodzin" - kręcili nosami obserwujący Majdana na Instagramie ludzie.

Byli oczywiście i tacy, którym prezent dla Henia bardzo przypadł do gustu. "Piękna relacja ojca z synem. Zawsze wzruszają mnie wasze filmiki", "Mega. Będzie pamiętał na długo" - pisali inni.

Ciekawe, co "zębuszka" przyniesie jeszcze Heniowi, gdy mama Małgorzata wróci do domu.

