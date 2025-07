Rozgłos sprawił, że Żyła dostała propozycję sesji zdjęciowej dla magazynu dla panów, potem trafiła do "Tańca z gwiazdami", a na koniec dostała własny program w jednym z niszowych kanałów.

Potem jednak niespodziewanie niemal zapadła się pod ziemię. Długo nie dawała znać, co u niej, więc fani mocno zaczęli się martwić. Okazało się, że Justyna miała dość show-biznesu i postanowiła wrócić do rodzinnej Wisły na dobre.

W pewnym momencie pochwaliła się jednak na Instagramie, że w jej życiu pojawił się ktoś specjalny. Związek Justyny zaczął kwitnąc w najlepsze, szybko doszło do zaręczyn. Ślubu jednak mało kto się spodziewał, bo sama zainteresowana zapewniła, że nie planuje takiej uroczystości.

Dwa tygodnie temu wyszło jednak na jaw, że to była tylko próba zmylenia mediów, bo Justyna właśnie drugi raz stanęła na ślubnym kobiercu.

Justyna Żyła zmieniła nazwisko. A to nie koniec

"Wesele udało się, mam nadzieję, w stu procentach. Praktycznie wszystko sami organizowaliśmy. Nasi rodzice też mają dużo na głowie, ale nas wspierali. Sukienka z lokalnego salonu, czułam się w niej świetnie. Wyjątkowym prezentem było to, jak goście świetnie się bawili" - opowiadała.

Warto dodać, że parę dni po ceremonii Justyna dokonała też zmiany nazwiska, od teraz widnieje w sieci jako Justyna Żyła-Pilch. Niektórzy dziwili się, dlaczego pozostawiła nazwisko po byłym mężu. Sugerowano, że być może ma to związek z tym, że nie porzuciła tak do końca myśli o powrocie do show-biznesu, a z nazwisko Żyła kojarzą wszyscy.