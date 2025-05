Dwa rekordy w cztery dni. Polska aktorka jest nie do zatrzymania

42-letnia aktorka swoją przygodę ze sportem zaczynała od scuba divingu, czyli nurkowania przy użyciu sprzętu. Z czasem jednak postanowiła spróbować swoich sił we freedivingu - nurkowaniu bez akwalungu. Z czasem stało się to jej największą pasją. W 2022 roku Załęcka dołączyła do reprezentacji Polski i od tamtej pory z dumą reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej.