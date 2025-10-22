Dwa razy się rozwodził z modelkami. Tak dziś podchodzi do tematu związków

Przemysław Saleta to postać doskonale znana polskiej publiczności - nie tylko jako utytułowany bokser, ale też osobowość medialna. Choć największą popularność zdobył dzięki sukcesom sportowym, to jego życie prywatne od lat wzbudza równie duże zainteresowanie.

Sportowiec rozpoczął karierę bokserską w latach 90., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. W zawodowym ringu stoczył ponad 52 pojedynki, z czego aż 44 zakończyły się jego zwycięstwem. Na jego koncie znalazły się m.in. mistrzostwo interkontynentalne WBC i IBO oraz mistrzostwo Europy EBU. Jednak za błyskiem fleszy i triumfami kryło się życie pełne emocjonalnych zwrotów, które często znajdowało się w centrum medialnej uwagi.

Przemysław Saleta miał dwie żony. Dziś korzysta z życia jako singiel

Po raz pierwszy o prywatnych sprawach Salety zrobiło się głośno, gdy poślubił modelkę Ewę Pacułę. Związek ten wydawał się spełnieniem marzeń, zwłaszcza gdy na świat przyszła ich córka Nicole. Los jednak szybko wystawił rodzinę na ciężką próbę. W 2007 roku bokser poddał się operacji usunięcia nerki, by uratować życie córki potrzebującej przeszczepu. Ten gest stał się symbolem jego bezwarunkowej miłości i odpowiedzialności jako ojca. Choć małżeństwo nie przetrwało i zakończyło się rozwodem, Saleta wielokrotnie podkreślał, że zawsze starał się utrzymywać bliskie relacje zarówno z Nicole, jak i z jej matką.

Drugą żoną sportowca była Ewa Byzdra, również modelka. Para doczekała się córki Nadii, jednak i ten związek nie przetrwał próby czasu - zakończył się po dwóch latach. Mimo rozstań Saleta pozostaje w dobrych relacjach z byłymi partnerkami, co sam wielokrotnie podkreślał. "Po rozwodzie bardzo zależało mi na tym, żeby utrzymywać relację z dziećmi. Zresztą również z byłymi żonami, bo łączy nas wspólna przeszłość i dziecko. Miałem szczęście, że trafiłem na mądre kobiety, które nigdy nie wykorzystywały dzieci w czasie rozwodu" - przyznał w rozmowie z "Faktem".

W kolejnych latach sportowiec spotykał się z różnymi kobietami, ale największym echem odbił się jego związek z Karoliną Woźniak, który trwał trzy lata i zakończył się w 2021 roku. Od tego czasu Saleta konsekwentnie podkreśla, że dobrze czuje się w roli singla. "Jestem szczęśliwym singlem. Bardzo mi z tym dobrze i na razie nie zamierzam tego zmieniać. Choć oczywiście serce nie sługa. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, więc nie zarzekam się" - oznajmił.

