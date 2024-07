W minioną niedzielę księżna Kate wywołała wielkie poruszenie, gdy ostatecznie pojawiła się na finale Wimbledonu, co do końca nie było takie pewne.

Towarzyszyła jej księżniczka Charlotte oraz siostra Pippa Middleton. Jej wejściu na trybuny towarzyszyły owacje na stojąco, co tylko potwierdziło, jak ludzie tęsknią za księżną i trzymają za nią kciuki w walce o powrót do zdrowia.

Księżna Kate dała jasny sygnał podczas Wimbledonu

"Wiadomo, w leczeniu tak poważnej choroby nic nie jest pewne i jest to długi oraz trudny proces, ale to było ważne. Ważne, że przyszła, bo bez względu na to, jaki jest jej stan zdrowia, jakie są wyniki, to jest to sygnał wysłany od księżnej. Wie, iż ludzie czekają, że ludzie chcą i ona się zbiera w sobie, i przychodzi" - stwierdziła w rozmowie z Jastrząb Post.