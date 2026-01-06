Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dumny partner Sabalenki nadał "wiadomość" tuż po jej zwycięstwie. Rano opublikował zdjęcie

Od imponującego zwycięstwa nad Cristiną Bucsą Aryna Sabalenka rozpoczęła zmagania w WTA Brisbane. Białorusince do zwycięstwa wytarczyło zaledwie 48 minut. W Australii towarzyszył jej dumne partner - Georgios Frangulis, który regularnie dopinguje tenisistkę przy okazji kolejnych turniejów. Wczesnym rankiem, niedługo po triumfie liderki rankingu WTA Frangulis za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował wymowne zdjęcie z udziałem ukochanej.

Młoda kobieta uśmiecha się, podczas gdy mężczyzna całuje ją w policzek, otoczona przez grupę ludzi wyrażających radość i wsparcie. W tle widać uśmiechniętych i wiwatujących ludzi.
Georgios Frangulis i Aryna SabalenkaSarah StierAFP

6:0, 6:1 - takim wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie Aryny Sabalenki w WTA Brisbane. Białorusinka w imponującym stylu w zaledwie 48 minut pokonała Cristinę Bucsę i w pewnym stylu zameldowała się w 1/8 finału. Jej losu nie podzieliła Jelena Ostapenko, która choć była rozstawiona, odpadła w rywalizacji z Soraną Cirsteą.

Tenis. Sabalenka demoluje w pierwszym meczu WTA Brisbane

W Australii liderka rankingu WTA rywalizuje w tym roku również w deblu. W parze z Paulą Badosą pokonały na starcie duet Ludmiła Samsonowa - Shuai Zhang. Kosztowało je to jednak wiele wysiłku - w obu setach o triumfie decydował tie-break.

    W Brisbane Sabalence towarzyszył naturalnie jej partner - Georgios Frangulis. Biznesman często pokazuje się w towarzystwie utalentowanej tenisistki i żywo dopinguje ją przy okazji ważnych turniejów. Para chętnie dzieli się w mediach społecznościowych wspólnymi chwilami, a łączące ich uczucie jest niepodważalne. Tak wynika nie tylko z gestów, lecz również ich deklaracji.

    Partner dumny po zwycięstwie Sabalenki. Wspólne zdjęcie dowodem

    Frangulis obecny był u boku Sabalenki również po zwycięstwie nad Cristiną Bucsą. Nad ranem czasu polskiego opublikował w mediach społęcznściowych wymowne zdjęcie. Trudno rozpatrywać je inaczej, aniżeli w kategorii radosnej nowiny dla świata - był on dumny ze swojej partnerki po jej triumfie.

    Dwie osoby siedzą przy okrągłym stoliku na świeżym powietrzu, trzymają napoje w plastikowych kubkach, jedna z nich nosi białą czapkę z daszkiem i czarny T-shirt, druga ma jasne ubranie i rozpuszczone blond włosy, na stole leżą przedmioty codziennego uż...
    Georgios Frangulis z Aryną SabalenkąInstgram/georgiosfrangulismateriały prasowe

    Na zdjęciu Frangulis wraz z Sabalenką raczą się produktami należącej do biznesmena marki Oakberry. Głównym ich składnikiem są jagody acai. Sam Frangulis bardzo często publikuje w mediach społecznościowych reklamy i treści związane z marką.

    W drugiej rundzie WTA Brisbane Sabalenkę czeka z pewnością większe wyzwanie. Zmierzy się ona ze wspomnianą wcześniej zwyciężczynią meczu z Jeleną Ostapenko - Soraną Cirsteą. Do tej pory miały okazję mierzyć się tylko dwukrotnie, a ich bilans to 1-1. Rumunka w 2023 roku triumfowała w ćwierćfinale w Miami. W tym samym roku Sabalenka zrewanżowała jej się w 1/32 WTA Madryt.

    Tenisistka w sportowym stroju, trzymająca rakietę, macha ręką w stronę publiczności na korcie, w tle widzowie na trybunach.
    Aryna SabalenkaWilliam WestAFP
    Mężczyzna w kamuflażowej kurtce siedzi na trybunach obok innych widzów, trzyma rękę przy pasku spodni. W tle widoczne inne osoby, jedna z identyfikatorem na szyi. Atmosfera trybun sportowego wydarzenia.
    Georgios FrangulisSandra RuhautNewspix.pl
    Dwie kobiety ubrane w żółte koszulki sportowe i zielone spódniczki stoją na korcie tenisowym, uśmiechają się i obejmują, trzymając rakiety tenisowe.
    Paula Badosa i Aryna SabalenkaStephane ThomasNewspix.pl

