6:0, 6:1 - takim wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie Aryny Sabalenki w WTA Brisbane. Białorusinka w imponującym stylu w zaledwie 48 minut pokonała Cristinę Bucsę i w pewnym stylu zameldowała się w 1/8 finału. Jej losu nie podzieliła Jelena Ostapenko, która choć była rozstawiona, odpadła w rywalizacji z Soraną Cirsteą.

Tenis. Sabalenka demoluje w pierwszym meczu WTA Brisbane

W Australii liderka rankingu WTA rywalizuje w tym roku również w deblu. W parze z Paulą Badosą pokonały na starcie duet Ludmiła Samsonowa - Shuai Zhang. Kosztowało je to jednak wiele wysiłku - w obu setach o triumfie decydował tie-break.

W Brisbane Sabalence towarzyszył naturalnie jej partner - Georgios Frangulis. Biznesman często pokazuje się w towarzystwie utalentowanej tenisistki i żywo dopinguje ją przy okazji ważnych turniejów. Para chętnie dzieli się w mediach społecznościowych wspólnymi chwilami, a łączące ich uczucie jest niepodważalne. Tak wynika nie tylko z gestów, lecz również ich deklaracji.

Partner dumny po zwycięstwie Sabalenki. Wspólne zdjęcie dowodem

Frangulis obecny był u boku Sabalenki również po zwycięstwie nad Cristiną Bucsą. Nad ranem czasu polskiego opublikował w mediach społęcznściowych wymowne zdjęcie. Trudno rozpatrywać je inaczej, aniżeli w kategorii radosnej nowiny dla świata - był on dumny ze swojej partnerki po jej triumfie.

Na zdjęciu Frangulis wraz z Sabalenką raczą się produktami należącej do biznesmena marki Oakberry. Głównym ich składnikiem są jagody acai. Sam Frangulis bardzo często publikuje w mediach społecznościowych reklamy i treści związane z marką.

W drugiej rundzie WTA Brisbane Sabalenkę czeka z pewnością większe wyzwanie. Zmierzy się ona ze wspomnianą wcześniej zwyciężczynią meczu z Jeleną Ostapenko - Soraną Cirsteą. Do tej pory miały okazję mierzyć się tylko dwukrotnie, a ich bilans to 1-1. Rumunka w 2023 roku triumfowała w ćwierćfinale w Miami. W tym samym roku Sabalenka zrewanżowała jej się w 1/32 WTA Madryt.

