Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski kilka dni temu stali się głównymi gwiazdami mistrzowskiej fety FC Barcelona - polscy piłkarze w trakcje transmisji "Kanału Sportowego" chwycili bowiem za mikrofon i zrobili show, którego nie spodziewał się nikt. Najgłośniej dziennikarze i kibice rozpisywali się wówczas o kapitanie piłkarskiej reprezentacji Polski, który dał się ponieść i zaprezentował się światu z nieznanej dotąd, bardzo wyluzowanej strony.

Po tym, jak FC Barcelona zdobyła 29. w historii mistrzostwo Hiszpanii, wszyscy piłkarze, członkowie sztabu szkoleniowego i pracownicy "Blaugrany" spotkali się w środę na uroczystej kolacji, aby podsumować powoli dobiegający końca sezon. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski na przyjęciu pojawili się ze swoimi drugimi połówkami - Mariną Łuczenko-Szczęsną i Anną Lewandowską. Artystka i trenerka fitness błyszczały w olśniewających stylizacjach, jednak najgłośniej po tym evencie mówi się jednak o polskim golkiperze.

Wojciech Szczęsny rozbawił internet swoją "przypaloną" koszulą. Sporo za nią zapłacił

Na kolacji "Dumy Katalonii" 36-letni bramkarz pojawił się w modnej stylizacji - beżowe spodnie i białą koszulę uzupełnił beżowymi sneakersami. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego gdyby nie... przypalony ślad po żelazku na klatce piersiowej piłkarza. Ten rzucał się w oczy już przy pierwszych spojrzeniu. Po tym, jak Marina Łuczenko-Szczęsna pochwaliła się w sieci fotkami z tego wieczoru, pod jej wpisem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy internautów, którzy wyśmiewali się z modowego wyboru Szczęsnego. "Dziewczyny super jak zawsze, Wojciech Szczęsny, ty już nie prasuj koszul", "Wojtek ładne żelazko", "Jestem fanką koszuli Wojtka", "Koszula Wojciecha robi robotę, kradnę patent", "Iron Man & przyjaciele" - drwili kibice.

Rozwiń

Szybko okazało się, że koszula, którą miał na sobie tego wieczoru Szczęsny po wcale nie "wypadek przy pracy", a celowy zabieg. Jest to bowiem projekt marki Vetements, która postawiła na swego rodzaju prowokację i pokazanie, że kontrowersyjna moda sprzedaje się równie dobrze - o ile nawet nie lepiej - niż klasyka. Co ciekawe, za tę konkretną "przypaloną" koszulę zapłacić trzeba o wiele więcej niż za klasyczną białą koszulę, którą znaleźć możemy w niemal każdej sieciówce. Model ten kosztuje bowiem... 3476 złotych.Dla porównania w podobnej, a nawet niższej cenie zapłacić można za ośmiodniowe wakacje all inclusive w Egipcie, Turcji, Albanii czy Grecji.

Wojciech Szczęsny Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Mutsu Kawamori East News

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON East News





Aston Villa wygrała Ligę Europy. Zobacz wielką radość po finałowym meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport