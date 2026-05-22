Drwili z koszuli Szczęsnego. Kosztuje więcej niż wakacje "all inclusive"
Wojciech Szczęsny stał się obiektem drwin ze strony internautów po tym, jak na uroczystej kolacji FC Barcelona pojawił się w towarzystwie Mariny Łuczenko-Szczęsnej w... "przypalonej" koszuli. Śladu po żelazku na klatce piersiowej piłkarza nie dało się nie zauważyć, a kibice śmiali się z domowej "wpadki" golkipera. Jak się jednak okazuje, koszula ta wcale nie była "wypadkiem przy pracy", a przemyślanym zabiegiem, za który nasz bramkarz zapłacił niemałe pieniądze.
Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski kilka dni temu stali się głównymi gwiazdami mistrzowskiej fety FC Barcelona - polscy piłkarze w trakcje transmisji "Kanału Sportowego" chwycili bowiem za mikrofon i zrobili show, którego nie spodziewał się nikt. Najgłośniej dziennikarze i kibice rozpisywali się wówczas o kapitanie piłkarskiej reprezentacji Polski, który dał się ponieść i zaprezentował się światu z nieznanej dotąd, bardzo wyluzowanej strony.
Po tym, jak FC Barcelona zdobyła 29. w historii mistrzostwo Hiszpanii, wszyscy piłkarze, członkowie sztabu szkoleniowego i pracownicy "Blaugrany" spotkali się w środę na uroczystej kolacji, aby podsumować powoli dobiegający końca sezon. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski na przyjęciu pojawili się ze swoimi drugimi połówkami - Mariną Łuczenko-Szczęsną i Anną Lewandowską. Artystka i trenerka fitness błyszczały w olśniewających stylizacjach, jednak najgłośniej po tym evencie mówi się jednak o polskim golkiperze.
Wojciech Szczęsny rozbawił internet swoją "przypaloną" koszulą. Sporo za nią zapłacił
Na kolacji "Dumy Katalonii" 36-letni bramkarz pojawił się w modnej stylizacji - beżowe spodnie i białą koszulę uzupełnił beżowymi sneakersami. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego gdyby nie... przypalony ślad po żelazku na klatce piersiowej piłkarza. Ten rzucał się w oczy już przy pierwszych spojrzeniu. Po tym, jak Marina Łuczenko-Szczęsna pochwaliła się w sieci fotkami z tego wieczoru, pod jej wpisem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy internautów, którzy wyśmiewali się z modowego wyboru Szczęsnego. "Dziewczyny super jak zawsze, Wojciech Szczęsny, ty już nie prasuj koszul", "Wojtek ładne żelazko", "Jestem fanką koszuli Wojtka", "Koszula Wojciecha robi robotę, kradnę patent", "Iron Man & przyjaciele" - drwili kibice.
Szybko okazało się, że koszula, którą miał na sobie tego wieczoru Szczęsny po wcale nie "wypadek przy pracy", a celowy zabieg. Jest to bowiem projekt marki Vetements, która postawiła na swego rodzaju prowokację i pokazanie, że kontrowersyjna moda sprzedaje się równie dobrze - o ile nawet nie lepiej - niż klasyka. Co ciekawe, za tę konkretną "przypaloną" koszulę zapłacić trzeba o wiele więcej niż za klasyczną białą koszulę, którą znaleźć możemy w niemal każdej sieciówce. Model ten kosztuje bowiem... 3476 złotych.Dla porównania w podobnej, a nawet niższej cenie zapłacić można za ośmiodniowe wakacje all inclusive w Egipcie, Turcji, Albanii czy Grecji.