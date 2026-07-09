Druga miłość Michalczewskiego. "Tiger" przekazał prosto z mundialu

Mistrzostwa świata, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, od samego początku przyciągały na trybuny i nie tylko największe gwiazdy showbiznesu oraz sportu. Okazję do tego, aby na własne oczy oglądać zmagania najlepszych zawodników na świecie wykorzystał również zasłużony dla polskiego sportu Dariusz Michalczewski.

Były mistrz świata federacji WBO, WBA i IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej już przed kilkoma tygodniami publikował na swoich kanałach w mediach społecznościowych zdjęcia pokazujące, jak wraz z synem oglądał na trybunach mundialowe zmagania.

Teraz jednak "Tiger" poszedł o krok dalej i postanowił pokazać zdjęcie wykonane na Florydzie, a dokładnie w Miami, gdzie pozuje do fotografii z jedną z największych ikon futbolu, reprezentacji Brazylii i Realu Madryt - Marcelo. Nie ukrywał przy tym, że to właśnie piłka nożna jest jego drugą miłością, jeśli chodzi o sport.

- Choć całe życie walczyłem w ringu, piłka nożna zawsze była moją drugą sportową miłością - rozpoczął swój wpis. - Marcelo przez lata miałem okazję oglądać na największych stadionach świata, a parę dni temu spotkaliśmy się w Miami, w wyjątkowej atmosferze Mistrzostw Świata - dodał w opisie zdjęcia z Brazylijczykiem.

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Obecność Dariusza Michalczewskiego na trybunach kolejnych stadionów z pewnością nie dziwi jego najwierniejszych fanów, bowiem legenarny polski pięściarz wielokrotnie pokazywał się na obiekcie Lechii Gdańsk, której kibicuje - to kolejna znana osoba po Karolu Nawrockim i Donaldzie Tusku, która kojarzona jest z gdańską ekipą.

Pasję do futbolu "Tiger" ma okazję dzielić ze swoim synem, z którym oprócz pojawienia się na MetLife Stadium przy okazji mistrzostw świata, niedawno miał także okazję oglądać mecz Bayernu Monachium na Allianz Arenie w Bawarii.

Dariusz Michalczewski Piotr Matusewicz East News

Dariusz Michalczewski porównał Polskę do Niemiec Piotr Matusewicz/East News East News

Dariusz Michalczewski Wojciech Stróżyk East News





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