Dramatyczny wypadek i przeraźliwe krzyki. Były reprezentant Polski się wycofał

Amanda Gawron

Aktualizacja

Podróż przez afrykańskie bezdroża w ramach programu "Afryka Express" miała być dla Tomasza Iwana i jego partnerki Karoliny Woźniak wielką przygodą, testem wytrzymałości i okazją do sprawdzenia się w ekstremalnych warunkach. Niestety, dla 54-latka udział w show zakończył się w dramatycznych okolicznościach. Podczas czwartego odcinka Iwan uległ groźnemu wypadkowi - wbiegł na ruchliwą ulicę prosto pod koła rozpędzonego motocykla. Nagranie ze zdarzenia było równie dramatyczne, co krzyki jego partnerki.

Tomasz Iwan uległ dramatycznie wyglądającemu wypadkowi
Tomasz Iwan uległ dramatycznie wyglądającemu wypadkowiWIKTOR FARYNA/400MM.PL/NEWSPIX.PL / x.comNewspix.pl

Tomasz Iwan jakiś czas temu pochwalił się z kibicami ekscytującą informacją - wraz ze swoją partnerką Karoliną Woźniak zdecydował się on bowiem na wyjście ze swojej strefy komfortu i udział w programie survivalowym "Afryka Express". Już w trakcie czwartego odcinka popularnego show TVN stało się jasne, że były reprezentant Polski w piłce nożnej i jego ukochana nie sięgną po końcowy triumf. Emerytowany piłkarz miał bowiem wypadek - w Dodomie wpadł on prosto pod koła rozpędzonego motocykla. Odniósł on na tyle poważne obrażenia, że nie obyło się bez wizyty w szpitalu.

Sytuacja wstrząsnęła Karoliną Woźniak, która nie kryła łez i rozpaczy. "Cały czas mnie pouczałeś: nie biegaj, spokojnie, nie wskakuj na tę ulicę. A potem takiego dzwona… co chwila znajdywałam jakieś nowe rany. Byłam totalnie przerażona" - mówiła przed kamerą, wspominając moment wypadku. Jej obawy były uzasadnione, bo choć Iwan wstał o własnych siłach, kontuzja nogi i ogólny stan zdrowia nie pozwalały mu na dalszy udział w wyścigu.

Incydent na planie "Afryki Express". Tomasz Iwan musiał zrezygnować z dalszego udziału w programie

Były piłkarz, znany z boiskowej waleczności, nie ukrywał, że otrzymał swoisty "prezent urodzinowy". W dniu wypadku skończył on bowiem 54 lata. "To chyba jakiś cud, że ja w ogóle tutaj stoję o własnych nogach. Zostałem potrącony przez motocykl. Uważajcie na siebie. (...) Chyba dostałem drugie życie" - mówił, żegnając się z pozostałymi uczestnikami. Izabella Krzan, prowadząca program, poprosiła go wówczas o krótkie wyjaśnienie, aby wszyscy mogli w pełni zrozumieć powagę sytuacji.

Rezygnacja Tomasza Iwana z programu była pierwszym tego typu przypadkiem w historii "Afryki Express". Do tej pory z wyścigu odpadały jedynie pary, które przegrywały w rywalizacji. Najpierw z marzeniami o zwycięstwie pożegnali się Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz, a tydzień później - w emocjonującej dogrywce - Izu Ugonoh wraz z żoną Antoniną. Tym razem jednak scenariusz napisało życie. Wypadek Iwana sprawił, że żadna z drużyn nie musiała kończyć przygody w Afryce.

Karolina Woźniak i Tomasz Iwan
    Mężczyzna z dłuższymi ciemnymi włosami i brodą w eleganckiej marynarce, w tle rozmyta publiczność stadionu lub dużego wydarzenia sportowego.
    Tomasz IwanGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
    Tomasz Iwan z partnerką
    Tomasz Iwan z partnerkąGałązkaAKPA
    Tomasz Iwan i Karolina Woźniak
    Tomasz Iwan i Karolina WoźniakJacek KurnikowskiAKPA

