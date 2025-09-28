Dramatyczny wypadek i przeraźliwe krzyki. Były reprezentant Polski się wycofał

Tomasz Iwan jakiś czas temu pochwalił się z kibicami ekscytującą informacją - wraz ze swoją partnerką Karoliną Woźniak zdecydował się on bowiem na wyjście ze swojej strefy komfortu i udział w programie survivalowym "Afryka Express". Już w trakcie czwartego odcinka popularnego show TVN stało się jasne, że były reprezentant Polski w piłce nożnej i jego ukochana nie sięgną po końcowy triumf. Emerytowany piłkarz miał bowiem wypadek - w Dodomie wpadł on prosto pod koła rozpędzonego motocykla. Odniósł on na tyle poważne obrażenia, że nie obyło się bez wizyty w szpitalu.

Sytuacja wstrząsnęła Karoliną Woźniak, która nie kryła łez i rozpaczy. "Cały czas mnie pouczałeś: nie biegaj, spokojnie, nie wskakuj na tę ulicę. A potem takiego dzwona… co chwila znajdywałam jakieś nowe rany. Byłam totalnie przerażona" - mówiła przed kamerą, wspominając moment wypadku. Jej obawy były uzasadnione, bo choć Iwan wstał o własnych siłach, kontuzja nogi i ogólny stan zdrowia nie pozwalały mu na dalszy udział w wyścigu.

Incydent na planie "Afryki Express". Tomasz Iwan musiał zrezygnować z dalszego udziału w programie

Były piłkarz, znany z boiskowej waleczności, nie ukrywał, że otrzymał swoisty "prezent urodzinowy". W dniu wypadku skończył on bowiem 54 lata. "To chyba jakiś cud, że ja w ogóle tutaj stoję o własnych nogach. Zostałem potrącony przez motocykl. Uważajcie na siebie. (...) Chyba dostałem drugie życie" - mówił, żegnając się z pozostałymi uczestnikami. Izabella Krzan, prowadząca program, poprosiła go wówczas o krótkie wyjaśnienie, aby wszyscy mogli w pełni zrozumieć powagę sytuacji.

Rezygnacja Tomasza Iwana z programu była pierwszym tego typu przypadkiem w historii "Afryki Express". Do tej pory z wyścigu odpadały jedynie pary, które przegrywały w rywalizacji. Najpierw z marzeniami o zwycięstwie pożegnali się Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz, a tydzień później - w emocjonującej dogrywce - Izu Ugonoh wraz z żoną Antoniną. Tym razem jednak scenariusz napisało życie. Wypadek Iwana sprawił, że żadna z drużyn nie musiała kończyć przygody w Afryce.

