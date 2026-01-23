Dramatyczny apel Witalija Kliczki, Donald Tusk reaguje. Decyzja już zapadła

Dokonania sportowe Witalija Kliczki są wszystkim sympatykom sportu dobrze znane. Ukrainiec wraz ze swoim bratem Władimirem absolutnie zdominował rywalizację w wadze ciężkiej. Witalij w latach 2008-2013 był mistrzem świata tej kategorii federacji WBC, rozbijając w kolejnych starciach pretendentów.

W czasie swojej kariery Witalij Kliczko dwukrotnie bronił tytułu mistrzowskiego walcząc z polskimi zawodnikami. 29 maja 2010 roku w Gelsenkirchen Ukrainiec znokautował w dziesiątej rundzie Alberta Sosnowskiego. Podobny przebieg miało również starcie z Wrocławia. Niewiele ponad rok później w stolicy Dolnego Śląska Kliczko pokonał Tomasza Adamka.

Jeszcze w trakcie trwania kariery sportowej Witalij Kliczko angażował się w działalność polityczną. W 2010 roku założył partię polityczną Ukraiński Demokratyczny Alians na rzecz Reform (UDAR), której przewodniczył. Kliczko odegrał znaczącą rolę podczas "Euromajdanu", a w 2014 roku został merem Kijowa.

Polski rząd reaguje na apele Witalija Kliczki. Donald Tusk wszystko ogłosił

Od początku inwazji zbrojnej jednym z głównych celów Rosjan pozostaje stolica Ukrainy. Kliczko jako mer Kijowa nieustannie musiał mierzyć się z kolejnymi atakami ze strony agresora. Początek 2026 roku przyniósł jednak sytuację absolutnie kryzysową.

Stolica Ukrainy stała się głównym celem ataków rakietowych rosyjskich wojsk. Jednym z celów agresora jest zniszczenie infrastruktury krytycznej. W Kijowie od dłuższego czasu są poważne problemy z ogrzewaniem, co przy silnych mrozach sprawia, że sytuacja mieszkańców stolicy stała się dramatyczna. Kliczko nie owijał w bawełnę, sugerując jak najszybszy wyjazd z Kijowa tych, którzy mogą sobie na to pozwolić.

"Sytuacja w Kijowie jest niezwykle trudna. Nie była jeszcze na taką skalę w trakcie tej czteroletniej wojny" - napisał w mediach społecznościowych mer Kijowa. Na apele Kliczki zdecydował się odpowiedzieć polski rząd. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w piątkowy poranek poinformowało o decyzji Donalda Tuska.

- Decyzją premiera Donalda Tuska na Ukrainę trafi w najbliższych dniach 379 generatorów prądu oraz 18 nagrzewnic z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Sprzęt przekazywany jest też m.in. ze środków unijnych. Pierwsze transporty wyruszą do ukraińskich miast w piątek - informuje Polska Agencja Prasowa.

Do pomocy dla Kijowa dołączyła się również Warszawa. Na porannej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski poinformował o przekazaniu dla Ukraińców 90 generatorów. - Wszyscy obserwujemy to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, te bestialskie ataki Rosjan na infrastrukturę krytyczną, na ukraińskie miasta, które powodują oczywiście ofiary cywilne, ale również doprowadziły do tego, że duża część Kijowa jest odcięta od dostaw energii, dostaw prądu. (...) Przede wszystkim potrzebne są generatory, to są informacje z Kijowa. I dlatego te generatory dzisiaj zawieziemy do Kijowa. Za mną widać pięć pojazdów, na których jest 90 generatorów - ogłosił prezydent Warszawy.

