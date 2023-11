Dramatyczne wyznanie polskiego gwiazdora. "Nie ma już nadziei"

Jacek Gaworski to postać doskonale znana fanom szermierki . 56-latek przez wiele lat z dumą reprezentował nasz kraj na arenach międzynarodowych, odnosząc przy tym ogromne sukcesy. Na swoim koncie ma on m.in. srebrny medal Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016, dwa medale mistrzostw świata, dwa medale mistrzostw Europy oraz... aż osiem tytułów mistrza kraju. W ostatnich latach sportowcowi z Wrocławia przyszło walczyć jednak nie tylko z rywalami, ale również... z poważnymi problemami zdrowotnymi.

W 2004 roku u szermierza florecisty zdiagnozowano stwardnienie rozsiane . Na tym jednak nie skończyły się problemy Jacka Gaworskiego. Zaledwie osiem lat później, w kwietniu 2012 roku usłyszał on bowiem kolejną druzgocącą diagnozę - nowotwór mnogi rdzenia . Kiedy wydawało się, że sytuacja zdrowotna utytułowanego gwiazdora nie może być gorsza, do listy chorób dopisano jeszcze czerniaka błon śluzowych. Z powodu problemów ze zdrowiem Gaworski od jakiegoś już czasu nie występuje już na arenach międzynarodowych. Obecnie emerytowany już sportowiec cały swój czas spędza z bliskimi i walczy o to, aby jak najdłużej pozostać przy nich.

Jacek Gaworski walczy o życie. "Jestem na ostatnim etapie, nie ma już nadziei"

W opiece nad mężem pani Elżbiecie pomagają jej córka Patrycja oraz zięć Michał. "Przy gorączce powyżej 39 stopni Jacka całkowicie odcina, staje się wiotki. Trzeba go nosić, a ja już nie jestem w stanie. Czwarta nad ranem, nagle dzwonię do Patrycji i Michała. Ubierają się i przyjeżdżają, bo tatę trzeba przenieść do łazienki. Umyć go, zrobić zimny prysznic, żeby zbić temperaturę. W ciągu dnia trzeba go nieraz nakarmić, ubrać" - wyjawiła kobieta.