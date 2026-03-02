Dramatyczna relacja Anity Włodarczyk z Kataru. Piotr Kraśko aż zamilkł

Katarzyna Pociecha

W lutym Anita Włodarczyk obrała kierunek na Katar, by tam przygotowywać się do nowego sezonu. Podczas treningu otrzymała alert dotyczący ataku na Iran. Wróciła do hotelu, a przez okno dostrzegła dramatyczny widok. Wszystko opowiedziała w telewizyjnym programie na żywo. Przysłuchujący się jej relacji Piotr Kraśko aż zamilkł.

Kobieta z krótkimi, siwymi włosami w sportowej koszulce z godłem Polski przygotowuje się do rzutu młotem, trzymając w rękach uchwyt sprzętu na tle rozmytego stadionu.
Anita WłodarczykTomasz MarkowskiNewspix.pl

Dla Anity Włodarczyk Doha to niemal drugi dom. Do Kataru lata bowiem często, od dawna to właśnie tam przygotowuje się do sezonu. Nie inaczej jest teraz. 20 lutego nasza mistrzyni spakowała walizki i wsiadła na pokład samolotu kierującego się właśnie na na południowe wybrzeże Zatoki Perskiej. Krótko po przybyciu rozpoczęła treningi. Spokój przerwał jednak atak USA i Izraela na Iran. Rykoszetem obrywa także Katar, na którego terytorium znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. Oczom Włodarczyk ukazał się widok, jakiego chyba nikt nie chciałby oglądać.

    Włodarczyk opisała, co dzieje się w Katarze. "Stoisz w oknie, patrzysz, jak drony czy rakiety lecą"

    Anita Włodarczyk zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym oświadczyła, że od 10 dni przebywa w Dosze i że jest bezpieczna. W trakcie treningu na rzutni dostała alert o możliwym ataku Iranu. Postulowano, by wszyscy przebywający w Dubaju schronili się w domach. Mistrzyni wróciła więc do hotelu. "Przez cały dzień było słychać wybuchy, sytuacja nie była normalna, to, co się działo na niebie, to było straszne" - opisała.

    Cały czas otrzymujemy alerty, oficjalne komunikaty z mediów oraz na bieżąco informacje z Ambasady RP w Katarze, dbamy o bezpieczeństwo
    - zapewniła.

    Ze sportsmenką połączono się na antenie TVN24. Piotr Kraśko oraz widzowie wysłuchali jej dramatycznej relacji. Przyznała, że jej hotel znajduje się około 40 kilometrów od największej amerykańskiej bazy na Bliskim Wschodzie, Al Udeid Air Base.

    "Pamiętajmy, że teraz jest ramadan w krajach arabskich. Akurat tak się wczoraj złożyło, że kiedy zasiadali do posiłku, do iftaru, w tym momencie nastąpił atak. Słyszałam huki. Wyjrzałam przez okno, wzięłam telefon i to nagrałam. To było po prostu przerażające. (...) Teraz z doświadczenia wiem, że jak alert przychodzi na telefon, to za chwilę coś się wydarzy. I tak było. Był taki mocny atak przed godziną 23.00" - opowiadała, czemu dziennikarz przysłuchiwał się w milczeniu.

    "Stoisz w oknie, patrzysz, jak drony czy rakiety lecą. I te systemy, które mają je przechwycić, to zostaje wystrzeliwane z bazy. (...) To jest wszystko tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. To zostaje wystrzeliwane na terytorium miasta nad naszymi głowami. I te odłamki rakiet, dronów, to po prostu spada nie na bazę, tylko na miasto. Cieszymy się wyłącznie z tego Katar żyje w dobrych stosunkach z Iranem. Iran nie chce zaatakować Kataru, tylko atakuje bazy, które znajdują się na Bliskim Wschodzie" - podsumowała.

    Osoba o krótkich, siwych włosach w jasnej koszuli z naszywką Orlen, patrząca w dół, oświetlona różowym światłem stojącym na tle jasnej ściany.
    Anita WłodarczykMIROSLAW STELMACH/REPORTERReporter
    Anita WłodarczykIwanczuk/Sport/REPORTEREast News
    Zawodniczka w biało-czerwonym stroju wykonuje rzut młotem na stadionie lekkoatletycznym, w tle widoczna rozmyta postać i siatka ochronna.
    Anita WłodarczykRadosław Jóźwiakmateriały prasowe
