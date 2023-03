Dramat żony Michaela Schumachera. "Od prawie 10 lat żyje jak więzień"

Od prawie 10 lat Corinna Schumacher robi co w jej mocy, by zachować w tajemnicy informacje o stanie zdrowia jej ukochanego, Michaela Schumachera. Wybitny kierowca Formuły 1 w grudniu 2013 roku doznał poważnego upadku na nartach, a od tamtej pory nie udało mu się wrócić do dawnej sprawności fizycznej. Przyjaciel rodziny Eddie Jordan w rozmowie z "The Sun" opowiedział o tym, jak w ostatnich latach wyglądało życie niemieckiej rodziny.