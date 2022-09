Świat mi się zatrzymał w jednej chwili, legł w gruzach po kilku słowach lekarza. Nagle wszystko przestało być ważne. Zaschło mi w gardle, serce zaczęło w jednej minucie bić jak oszalałe…Chciałam zadawać pytania co dalej i co teraz, ile mi zostało…? Gonitwa myśli nie pozwalała mi zbudować żadnego zdania… Znacie mnie nie od dziś. Wiecie, że jestem silna, pełna energii, mało co do tej pory potrafiło mnie złamać. I pomimo całej tej sytuacji nie poddam się i będę walczyć

~ - zrelacjonowała we wpisie w mediach społecznościowych.