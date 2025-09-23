Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat w rodzinie Adama Małysza. Poruszający apel. Jego córka prosi o pomoc

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W Wiśle spłonął jeden z najpopularniejszych pensjonatów, chętnie odwiedzany latem i zimą. Jak się okazuje, obiekt należał do krewnych Adama Małysza. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych jego córka Karolina, apelując do internautów o wsparcie finansowe dla poszkodowanych. W akcji gaśniczej brało udział 25 jednostek straży pożarnej. Nikt nie odniósł obrażeń.

Krewni Adama Małysza stracili dorobek życia. W Wiśle doszczętnie spłonął należący do nich pensjonat

"W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę" -to wiadomość zamieszczona w mediach społecznościowych przez Karolinę Małysz-Czyż.

Pożar wybuchł w niedzielę. Na miejscu zjawiło się 25 jednostek straży pożarnej z powiatu cieszyńskiego, a także z Bielska-Białej i Katowic. Akcja gaśnicza trwała ponad dziewięć godzin. Pogorzelisko dogaszane było jeszcze następnego dnia.

Spłonął pensjonat krewnych Adama Małysza. "Straciliśmy dorobek życia"

O tym, że spalony budynek należał do krewnych Adama Małysza, początkowo wiedzieli tylko nieliczni. O sprawie zrobiło się głośniej dopiero teraz, po apelu córki legendarnego skoczka.

"W jednym momencie straciliśmy dorobek życia. W pożarze spłonął budynek o powierzchni ponad 350 m² - 11 pokoi, w tym 3 apartamenty, kuchnia, jadalnia oraz rowerownia/narciarnia. Straty są ogromne, liczone w milionach złotych" - czytamy relację właścicieli na stronie zbiórki internetowej.

    Wstępne prognozy wskazują, że budynek nie nadaje się już do rekonstrukcji. Najprawdopodobniej będzie przeznaczony do rozbiórki. W momencie wybuchu pożaru nikt w pensjonacie nie przebywał. Niedawno dobiegł końca ostatni z letnich turnusów.

    "Goście wracali do nas nie tylko ze względu na wygodę i piękne otoczenie, ale także za ciepło i rodzinną atmosferę, którą zawsze staraliśmy się pielęgnować. To właśnie dlatego nasz pensjonat zyskał tak wiele dobrych opinii i wiernych przyjaciół. Każdy, kto zdecyduje się przyjechać do nas na pobyt, okaże nam ogromne wsparcie, które pomoże nam stanąć na nogi i stopniowo odbudować to, co straciliśmy" - to kolejny fragment dramatycznej odezwy gospodarzy.

    Przyczyna pożaru nie jest znana. Zostanie ustalona po zakończeniu dochodzenia z udziałem biegłych z zakresu pożarnictwa.

