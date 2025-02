Dramat siatkarki. Taki cios od ukochanego tuż przed walentynkami

Natalia Araujo w 2018 roku dołączyła do seniorskiej reprezentacji Brazylii w piłce siatkowej kobiet. Z drużyną sięgała do tej pory m.in. po dwa mistrzostwa Ameryki Południowej (2021 i 2023 rok), srebro na mistrzostwach świata (2022 rok) i dwa srebrne medale w Lidze Narodów (2019 i 2022 rok). Kolejny krążek do swojej kolekcji brazylijska gwiazda dodała w ubiegłym roku, kiedy to podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zdobyła brąz.

