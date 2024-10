Dramat Rafaela Nadala. Do sieci trafiły zdjęcia, przerażający widok

Rafael Nadal to absolutna legenda męskiego tenisa. Hiszpan jest mistrzem olimpijskim w grze pojedynczej i grze podwójnej, a w dodatku wygrał 22 turnieje wielkoszlemowe. Najwięcej triumfów świętował na kortach Rolanda Garrosa, gdzie do końcowe trofeum sięgał aż 14-krotnie. Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie - po wielu latach odnoszenia sukcesów na arenach międzynarodowym "Rafa" postanowił, że to najwyższa pora powiedzieć "pas". 10 października Hiszpan ogłosił, że zamierza przejść na sportową emeryturę, a z fanami pożegna się podczas listopadowych meczów w Pucharze Davisa.

