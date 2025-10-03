Dramat mistrzyni świata. Stalker nie dawał jej żyć, musiała zmienić adres

Frida Karlsson to obecnie jedna z największych gwiazd biegów narciarskich. Trzykrotna mistrzyni świata jednak w ubiegłym roku nie mogła w pełni skupić się na rywalizacji. Padła ona bowiem ofiarą 65-letniego stalkera, który przez wiele miesięcy naruszał jej przestrzeń osobistą. Mężczyzna stale obserwował Szwedkę, bombardował ją wiadomościami i telefonami. Punktem kulminacyjnym okazało się jednak zgrupowanie na Teneryfie biegaczek narciarskich, na które - jak się później okazało - 65-latek także planował polecieć. Stalker jednak nie zdążył na samolot, a o swoim pechu poinformował sportsmenkę na pośrednictwem wiadomości SMS. Karlsson wówczas zdecydowała się zgłosić sprawę na policję, a gdy funkcjonariusze zatrzymali 65-latka, sami nie kryli szoku.

Na jego telefonie stalkera znaleziono blisko 7300 zdjęć Fridy Karlsson, a także kilkaset wiadomości wysłanych do biegaczki narciarskiej. Podczas przesłuchania 65-latek swoje zachowanie tłumaczył przekonaniem, że zakochał się w sportsmence z wzajemnością. Zakaz zbliżania się nie powstrzymał mężczyzny przed kolejnymi próbami skontaktowania się z biegaczką narciarską. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Aangermanland, który skazał 65-latka za bezprawne prześladowanie. Otrzymał on wyrok w zawieszeniu i musiał zapłacić grzywnę w wysokości 40 tys. koron szwedzkich.

Frida Karlsson straumatyzowana po atakach stalkera. Musiała wyprowadzić się z domu

Frida Karlsson nie potrafi zapomnieć o piekle, jakie zgotował jej psychofan. Trzykrotna mistrzyni świata w biegach narciarskich podjęła dramatyczną decyzję o zmianie miejsca zamieszkania po miesiącach nękania przez 65-letniego mężczyznę. Nowy adres sportowej gwiazdy został utajniony, a sama zawodniczka opowiedziała, jak bardzo to doświadczenie wpłynęło na jej życie.

"Wszystko, co się wydarzyło, wpłynęło na mnie bardziej, niż zdawałam sobie z tego sprawę. Jakby ktoś wpełzł do mojego życia. Pozwolono mi zrobić kilka rzeczy, żeby stworzyć sobie nowe poczucie bezpieczeństwa. Muszę zacząć od nowa. Częściowo chroniona jest moja tożsamość, zmieniłam także adres zamieszkania" - przyznała Karlsson w wywiadzie dla szwedzkiego dziennika "Expressen".

26-letnia dziś zawodniczka wspomina, że wcześniej była osobą młodą i bardzo łatwowierną. "Dorastając w Sollefteaa, nie musiałam zamykać samochodu ani domu. Żyłam w poczuciu bezpieczeństwa, naiwna i łatwowierna dziewczyna z małej miejscowości" - wyznała.

Aby chronić się przed prześladowaniem, wielokrotnie zatrzymywała się u swojej koleżanki z reprezentacji Szwecji, Linny Svahn, unikając samotnych chwil. "Robiłam, co mogłam. Wypowiadałam się na ten temat w sądzie. Podniosłam tę kwestię, bo tak naprawdę jest więcej osób, których to dotyczy" - zaznaczyła.

Frida Karlsson HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA AFP

Frida Karlsson AFP

Frida Karlsson AFP