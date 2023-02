Kobieta za jakiś powróciła do tematu małżeństwa i postanowiła wbić szpilę byłemu partnerowi. Opublikowała na Instagramie odważne nagranie, na którym... pozowała praktycznie naga , czym wywołała ogromne poruszenie w sieci. To jednak nie koniec problemów Cathy. Niedawno podzieliła się z fanami dramatyczną informacją. Jej synek został pogryziony przez psa.

Pies zaatakował syna Hummelsa. Była żona gwiazdora musiała szybko zareagować

Infuencerka jakiś czas temu pochwaliła się fanom, że zaadaptowała suczkę, którą nazwała "Moon ". Niestety zwierzak nie przystosował się do nowego otoczenia. Jak się okazuje, nowy pupilek ugryzł 4-letniego Ludwiga. O zdarzeniu poinformowała Cathy w mediach. Co ciekawe, kobieta wyłączyła opcję komentowania posta.

"Między Ludwigiem a Moon doszło do bardzo nieprzyjemnego zdarzenia. To już wiele razy zdarzało się wcześniej między moim 4-letnim synem, a naszą roczną suczką Moon. We wrześniu 2022 roku nie było jednak już tylko warczenia w kierunku mojego syna, tylko nastąpiło mocne ugryzienie do krwi"- wyjaśniła swoim fanom.