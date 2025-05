Dramat byłego piłkarza. Córka zachorowała na raka, jest coraz gorzej

Dennis Diekmeier przez wiele lat brylował na niemieckich boiskach, a w odnoszeniu sportowych sukcesów wspierała go małżonka Dana. Zakochani doczekali się czwórki potomstwa - trzech córek i syna - i jeszcze do niedawna wydawało się, że nic nie będzie w stanie zniszczyć ich sielankowego życia. Niestety, kilka miesięcy temu rodzina otrzymała wiadomość, która mocno nimi wstrząsnęła. N ajstarsza córka pary, 14-letnia Delani, zachorowała bowiem na nowotwór.

Córka Dennisa Diekmeiera walczy z nowotworem. Konieczna jest kolejna operacja

14-letnia Delani zachorowała w lutym. Zdiagnozowano u niej złośliwy nowotwór nerki , który natychmiast usunięto chirurgicznie. Niestety, jak się szybko okazało, to nie był koniec koszmaru - choroba rozprzestrzeniła się na płuca . Wymagało to zastosowania agresywnego leczenia, obejmującego zarówno farmakoterapię, jak i kolejne operacje. Podczas jednego z zabiegów lekarze usunęli aż 19 ognisk nowotworowyc h, choć wcześniejsze badania wskazywały na obecność jedynie siedmiu. Skala choroby okazała się znacznie większa, niż się spodziewano.

Pomimo zastosowanej chemioterapii oraz operacji lewego płuca, najnowsze badania wykazały rozwój kolejnych zmian nowotworowych - tym razem w płucu prawym. To sprawiło, że lekarze podjęli trudną decyzję o przerwaniu dotychczasowej terapii i przygotowania pacjentki do kolejnej operacji. Rodzice Delani, Dennis i Dana Diekmeier, poinformowali o tym w emocjonalnych wpisach w mediach społecznościowych, podkreślając, jak ciężki jest to czas dla całej rodziny.