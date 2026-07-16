Dosadna reakcja doradcy Nawrockiego na hymn Polski. Trudno się powstrzymać

Marcin Możdżonek dziś jest politykiem i doradcą prezydenta Karola Nawrockiego do spraw klimatu i środowiska, lecz nie zapomina o swoich sportowych korzeniach. Na platformie X przypomina wydarzenia z 2012 roku, kiedy to - jako kapitan reprezentacji Polski - razem z drużyną sięgnął po mistrzowski tytuł i miał okazję podnieść upragnione trofeum.

Wielka chwila siatkarskiej reprezentacji Polski. "Wszystko miało sens"

Minęło 14 lat, odkąd siatkarska reprezentacja Polski mężczyzn pokonała Stany Zjednoczone Ameryki 3:0 w finale Ligi Światowej. Ponadto aż czterech "Biało-Czerwonych" zostało wtedy wyróżnionych indywidualnymi nagrodami.

Bartosz Kurek został wybrany MVP turnieju, Zbigniew Bartman najlepszym atakującym, Krzysztof Ignaczak najlepszym libero, a Marcin Możdżonek najlepszym blokującym.

"Czternaście lat temu, spełniło się jedno z moich największych sportowych marzeń. Stanąłem na najwyższym stopniu podium i jako kapitan reprezentacji Polski uniosłem puchar Ligi Światowej" - wspomina teraz ówczesny kapitan kadry.

W takim momencie serce wali jak oszalałe, a oczy zachodzą mgłą

"Byliśmy zgraną drużyną. Każdy trening, każda kropla potu, każda nieprzespana noc - wszystko miało sens" - zapewnia.

Jak relacjonuje, do dziś pamięta echo hali, krzyk radości i te uściski, które rozpoczęły się od razu po piłce meczowej.

"To nie była jedynie wygrana. To był dowód, że marzenia, w które całym sercem wierzysz, naprawdę mogą się spełnić. Do dziś, gdy słyszę hymn Polski albo widzę zdjęcia z tamtego turnieju, ściska mnie w gardle" - opisuje.

Korzysta z okazji i składa serdeczne podziękowania na ręce kolegów z reprezentacji, trenerom oraz kibicom. Równocześnie przyznaje, że sukces nie przyszedł łatwo i dołącza zdjęcie z finału.

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Marcin Możdżonek wchodzi w świat polityki. Docenił go prezydent

Od finału Ligi Światowej w 2012 roku Możdżonek grał w kadrze jeszcze przez następne cztery lata, po drodze sięgając po złoty medal mistrzostw świata i notując dokładnie 242 występy w reprezentacyjnej koszulce.

W 2020 roku siatkarz zakończył karierę, choć po dwóch latach zaliczył jeszcze sportowy epizod w grającej w 3. lidze drużynie AZS UWM Olsztyn.

Przed dwoma laty Marcin Możdżonek postanowił wejść w świat polityki. Należy do partii Nowa Nadzieja, która wchodzi w skład koalicji Konfederacja. Ponadto, od kwietnia bieżącego roku, jest też doradcą prezydenta Karola Nawrockiego ds. klimatu i środowiska.





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