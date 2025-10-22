Tenisowa kariera Wojciecha Fibaka jest godna podziwu. Nasz reprezentant był finalistą Masters, czterokrotnie docierał do ćwierćfinałów turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej, natomiast w grze podwójnej w parze z Australijczykiem Colinem Dibleyem wygrał turniej deblowy Grand Prix South Orange.

Najwyżej w rankingu singlistów plasował się na 10. pozycji, był to 1977 rok. W późniejszym czasie dużo działo się w jego życiu prywatnym. Z pierwszą żoną - Ewą - rozstał się w 1993 roku. Parka doczekała się dwóch córek. W 1998 roku Fibak poznał Olgę Sieniawską. W grudniu 2000 roku zakochani wzięli ślub. Nie przeszkadzała im różnica wieku wynosząca... 25 lat.

Wówczas Wojciech Fibak miał 48, a jego żona 23 lata. Niedługo później urodziła się ich córka Nina. Wszystko wskazywało na to, że związek jest bardzo udany. "Ufamy sobie i chcemy spędzić ze sobą być może całe swoje życie, ale nie możemy tego oświadczać cały czas wszystkim" - opowiadała Olga Fibak, cytowana przez magazyn "Viva".

Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. W 2014 roku doszło do rozwodu, który w mediach odbił się głośnym echem. Przede wszystkim ze względu na konflikt oraz kwestie finansowe. Uznany tenisista po rozstaniu zapłacił byłej żonie olbrzymią sumę.

- Fibakowie przed rozwodem dogadali się, że wszystko załatwią bezboleśnie i za porozumieniem stron. Żona dostanie od niego jednorazowo 500 tys. złotych. Oczywiście zobowiązała się nie ujawniać żadnych tajemnic z ich życia prywatnego. Fibaka stać na taki wydatek. Szczególnie, że dzięki temu uniknie niepotrzebnych plotek i prania brudów - mówił ponad dziesięć lat temu informator "Faktu".

Choć kwota ta jest naprawdę imponująca, w rzeczywistości stanowi około 0,3 proc. całego majątku Wojciecha Fibaka, który szacuje się na 150-160 milionów złotych. Oprócz tego sportowiec zobowiązał się do płacenia alimentów na córkę w wysokości dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie - dodawał "Fakt".

Rok później Olga Fibak wzięła drugi ślub - z prawnikiem o imieniu Robert. - Życzę Oldze dużo szczęścia. Znam Roberta, wszyscy mamy ze sobą naprawdę świetny kontakt. Myślę, że będzie dla Olgi dobrym mężem. Bardzo mocno im kibicuję - komentował Fibak w rozmowie z "Twoje imperium", cytowany przez portal plotek.pl.

