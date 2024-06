Dopiero co Olejnik przeszła operację, a teraz już przekazuje takie wieści. Ma ważny apel

Monika Olejnik wraca do sportu. Czekała na to od maja

Przed operacją dziennikarka TVN biegała aż trzy razy w tygodniu. Po tym jak zdiagnozowano u niej raka, musiała dać swojemu organizmowi odpocząć. Na szczęście teraz, kiedy operacja już za nią i nadszedł czas na rekonwalescencję, Monika Olejnik wraca do aktywności fizycznej. Pochwaliła się tym w mediach społecznościowych .

" Dzisiaj pierwszy po operacji »trening — marszobieg« biegnę, biegnę. Kiedyś zaczynałam dzień od 10 km biegu, ale dzisiaj ten jeden kilometr sprawił mi wiele radości. Niezależnie codziennie trenuję — wykonuję specjalistyczne ćwiczenia, bardzo ważne w leczeniu po operacji onkologicznej #gimnastyka " - napisała Monika Olejnik we wpisie na Instagramie.

Monika Olejnik wraca do sportu po operacji. Ma ważny apel do obserwujących

" Kochani dziękuję za wsparcie, ciepłe słowa, fantastyczną energię. #Przepraszam ale nie jestem w stanie każdemu z Was odpowiedzieć i podziękować osobiście. Tylko w pierwszym tygodniu po operacji otrzymałam od Was ponad 30 tys. ważnych i pięknych wiadomości. Bardzo mi pomogliście wytrzymać ten koszmarny ból! " - wyznała.

"To wspaniałe uczucie kiedy czytam, że zapisaliście się na badania. Z przyjemnością powtórzę raz jeszcze #proszę badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie proszę aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie - Czy się badasz/badałaś profilaktycznie? To wszyscy będziemy szczęśliwsi" - dodała dziennikarka.