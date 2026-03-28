Doniesienia zza zamkniętych drzwi Majdanów. Wystarczyło jedno zdjęcie

Ostatecznie Majdan mógł być zadowolony ze swoich wysiłków, a także częściowo z gry polskich piłkarzy w pierwszym meczu barażowym. Biało-Czerwoni po trudnym boju z Albanią wygrali 2:1 i tym samym zagrają w finale baraży ze Szwecją. Tylko wygrana da im miejsce na tegorocznych mistrzostwach świata.

Radosław Majdan nie spodziewał się tego, co zastanie w domu

26 marca Radosław Majdan miał sporo na głowie. Cały dzień poświęcił polskim piłkarzom - najpierw udzielał się w porannych programach internetowych i telewizyjnych, opowiadał o szansach Polaków na wygraną, a potem miał zaplanowaną jeszcze wizytę meczową. Tak się złożyło, że w międzyczasie miał jeszcze okazję na to, by wrócić choć na chwilę do domu.

Nim pojechał na mecz reprezentacji Polski, Majdan miał okazję zaskoczyć się tym, co zastał w domu. Małgorzata Rozenek i syn pary, Henio, przygotowali dla byłego piłkarza pewną niespodziankę.

Radosław Majdan zobaczył żonę i syna i nie mógł się powstrzymać

Rozenek postanowiła pochwalić się swoim pomysłem sama w relacji w mediach społecznościowych. Później na własne oczy wszystko zobaczył Majdan - jego syn i żona postanowili przebrać się w stroje postaci znanych z gier i filmów. Rozenek została słynną Księżniczką Peach z serii gier Super Mario, a Henio stał się postacią, za którą w ostatnim czasie szaleje, czyli szybkim jeżem Soniciem.

"Gdy wracasz do domu z pracy i zupełnie niespodziewanie witają cię postacie z bajek. Księżniczka Peach i Sonic" - cieszył się na Instagramie Majdan. Ich syn w ostatnim czasie przeżywa ogromną fascynację Soniciem, nad czym ubolewała Rozenek, której nie podobało się, że teraz wszystkie rzeczy, które chce, mają być z tym związane. Jak sama przyznała, część z nich po prostu nie podoba jej się pod względem estetycznym. Tym razem dała się jednak namówić.

