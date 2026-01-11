Doniesienia zza zamkniętych drzwi Lewandowskich. Anna niespodziewanie ujawniła

Lewandowscy tworzą od lat bardzo zgrane małżeństwo. Oboje realizują się w ścieżkach zawodowych, które sobie wytyczyli i wspólnie wychowują dwie córki. Widać też, że zawsze starają się okazać sobie wsparcie w trudnych momentach. Pod nieobecność kapitana reprezentacji Polski w kraju, jego żona odebrała za niego statuetkę dla sportowca stulecia. Wygłosiła też krótką mowę.

Robert Lewandowski sportowcem stulecia na Gali Mistrzów Sportu

Podczas tegorocznej Gali Mistrzów Sportu organizowanej przez "Przegląd Sportowy" obchodzono jubileusz jej istnienia. Z tej okazji rozdano nagrody dla najlepszych, według organizatorów, sportowców stulecia. Najlepszą zawodniczką została wybrana Justyna Kowalczyk-Tekieli, a sportowcem - Robert Lewandowski.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Polski piłkarz w krótkim nagraniu podziękował za uznanie, a statuetkę zamiast niego odebrała jego żona, Anna Lewandowska. Postanowiła też powiedzieć kilka słów w imieniu swojego małżonka. Opowiedziała o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami w ich relacji.

Anna Lewandowska zastała męża o 1:30 przy zmywarce

"Powiem krócej, bo już dzisiaj Robert łączył się z nami. I powiem tak - nie idzie na emeryturę. Dobrze wiedzieć, bo on zaskakuje wszystkich. Kiedyś, jak strzelił słynne pięć bramek w dziewięć minut, to poprosił mnie po przyjściu z meczu o naleśniki" - zaczęła swoją przemowę Lewandowska.

Teraz jak wraca po meczu, to ostatnio o godzinie 1:30 wrócił i zaczął odkurzać i wyjmować rzeczy ze zmywarki. Mówię do niego "ja już dzisiaj odkurzałam, bo dzieci pobałaganiły w kuchni", a on mówi "nieważne, poprawię". I teraz to jest pytanie - czy Robert Lewandowski się starzeje i odchodzi zaraz na emeryturę? Czy on jeszcze nas zaskoczy? I kochani, myślę, że on nas zaskoczy i nawet mnie, bo taki on jest

Potem dodała, że wie, jak bardzo jej mąż jest głodny sukcesu i że choć nie zamierza przechodzić na emeryturę, to ona sama czeka też na te spokojne czasy, gdy będzie mogła z nim "kosztować z życia, pięknego życia".

Anna i Robert Lewandowscy w tym roku świętują 12. rocznicę ślubu GJL East News

Anna Lewandowska, Gala Mistrzów Sportu AKPA AKPA