Kariera Agnieszki Radwańskiej

"To była świadoma i dobra decyzja, którą podjęłam te 4 lata temu. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła do tego wrócić" - wyjawiła.

"4 lata temu mój organizm absolutnie powiedział „dość” i nie poczuł się od tej pory wcale lepiej. Stopa to jeden z wielu powodów. Cały organizm jest nadszarpnięty, cały układ nerwowy. Fizycznie nie byłabym w stanie wrócić do takich treningów, nawet gdybym chciała, jest to po prostu niemożliwe" - wyznała gorzko Radwańska.

Agnieszka Radwańska: Tak wygląda jej życie na emeryturze

"Nie mogę powiedzieć, że nie odniosłam sukcesu, jeśli startowałam praktycznie od zera, a zarobiłam miliony. Ile? Każdy może sobie sprawdzić co do dolara. I jak to w Polsce... Ludzie wytykają pieniądze mnie, Robertowi Lewandowskiemu czy Marcinowi Gortatowi. W Stanach, gdzie jest zupełnie inna mentalność, wszyscy by nas podziwiali, że się nam udało. Nie kradniemy" - wyznała Radwańska w książce "Jestem Isia".