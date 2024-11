Doniesienia o romansie z Kaczorowską nie ustawały. Nie wytrzymał i wyznał prawdę

Kadziewicz i Kaczorowska byli posądzani o romans

Łukasz Kadziewicz opisał wszystko w swojej książce

Tam jasno dał do zrozumienia, że żadnego romansu nie było: "Zostałem gwiazdą Pudelka. Zderzyłem się z brudem kolorowego świata w takiej formie, jaka mnie zaskoczyła. Byłem przyzwyczajony do tego, że jeśli na boisku popełnię błąd, to mnie z niego rozliczą. Tutaj nagle wychodziły rzeczy, na które nie miałem wpływu. To przerażało. Już nawet nie pamiętam, co dokładnie było na tym zdjęciu. Czy odwoziłem Agnieszkę do domu, czy może pod studio. Napisali, że mamy romans. Tylko dlatego, że w biały dzień żegnaliśmy się przy samochodzie, a ludzie mają to do siebie, że całują się na pożegnanie".