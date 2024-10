Agnieszka Radwańska zaszalała na greckim weselu przyjaciółki

Była tenisistka stara się w tym całym domowym kieracie znajdować także czas dla siebie. Jakiś czas temu wraz z siostrą Agnieszką wybrały się do Turcji, gdzie odbywał się wieczór panieński ich przyjaciółki. Agnieszka obficie relacjonowała całą podróż.

Impreza udała się wyśmienicie, a po kilku dniach urlopu trzeba było jednak wracać do Polski, gdzie czekali na nią zapewne stęsknieni synek i mąż.

Teraz okazało się, że w życiu Dawida Celta też ostatnio sporo się działo. Właśnie dowiedzieliśmy się, że po niedawnym sensacyjnych doniesieniach o rozstaniu Igi Świątek ze swoim trenerem Tomaszem Wiktorowskim, to właśnie m.in. mąż Agnieszki czuwa nad treningami liderki rankingu WTA.

"Iga kontynuuje treningi ze swoim sparingpartnerem Tomaszem Moczkiem, tak jak dotychczas, a oprócz tego na korcie przez kilka dni wspiera ją trener reprezentacji Polski Dawid Celt" – przekazała "Przeglądowi Sportowemu" we wtorek 8 października Paula Wolecka, PR manager polskiej tenisistki.

Ogłosili, że Dawid Celt trenuje teraz Igę Świątek. Oto co tuż po zrobiła Radwańska

Z relacji dowiadujemy się, że "Isia" postanowiła spakować walizki i ruszyć w kolejną podróż. Na nagraniu widzimy, jak udaje się do samolotu przez "VIP Line" - co wyraźnie zaznaczyła - a towarzyszyły jej jeszcze dwie inne osoby oraz najprawdopodobniej jej synek. Świadczyć może o tym dopisek do nagrania: