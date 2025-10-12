Donald Tusk na meczu Polaków. Tak zareagował na bramkę Szymańskiego
Znakomicie dla "Biało-Czerwonych" potoczyła się pierwsza połowa meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą. W 15. minucie wynik spotkania otworzył Sebastian Szymański, wywołując euforię na trybunach. Wyczyn podopiecznego Jana Urbana w mediach społecznościowych skomentował obecny na meczu premier Donald Tusk.
W niedzielny wieczór reprezentacja Polski stawiła się w Kownie na mecz eliminacji mistrzostw świata z Litwą, w którym stawką są cenne punkty w rywalizacji o awans. Na trybunach nie zabrakło wyjątkowego gościa - premiera Donalda Tuska, który zasiadł w loży honorowej obok Ingi Ruginiene. Jego obecność wywołała ogromne poruszenie na stadionie - wkrótce po rozpoczęciu spotkania część fanów zaczęła skandować niezbyt przyjemne hasła pod jego adresem, pojawiły się także wymowne transparenty.
Donald Tusk nie miał zamiaru siedzieć bezczynnie. Taki wpis po bramce Sebastiana Szymańskiego w meczu z Litwą
Zachowanie kibiców "Biało-Czerwonych" nie zepsuło jednak humoru Donalda Tuska - polityk całą swoją uwagę skupia na rywalizacji na murawie. Nie umknęły mu popisy Sebastiana Szymańskiego, który już w 15. minucie otworzył wynik spotkania strzelając prosty w bramkę rywali bezpośrednio z rzutu rożnego. Gol ten wywołał euforię na trybunach, a radości nie krył także przedstawiciel polskiego rządu.
Tuż po bramce Sebastiana Szymańskiego 68-letni polityk Platformy Obywatelskiej zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, do którego zapozował z zasiadającą obok niego na trybunach Ingą Ruginiene. "Jest bramka dla Polski, ale litewska pani premier wciąż uśmiechnięta" - przekazał za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter).
Polski premier na meczu "Biało-Czerwonych" w Kownie pojawił się właśnie na zaproszenie szefowej litewskiego rządu i postanowił wykorzystać sytuację - do wspólnego kibicowania rodakom na Stadionie im. S. Dariusa i S. Girenasa zaprosił polonijne dzieci z Wilna. O geście polityka poinformowała Kancelaria Premiera w mediach społecznościowych.