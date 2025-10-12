Donald Tusk na meczu Polaków. Tak zareagował na bramkę Szymańskiego

W niedzielny wieczór reprezentacja Polski stawiła się w Kownie na mecz eliminacji mistrzostw świata z Litwą, w którym stawką są cenne punkty w rywalizacji o awans. Na trybunach nie zabrakło wyjątkowego gościa - premiera Donalda Tuska, który zasiadł w loży honorowej obok Ingi Ruginiene. Jego obecność wywołała ogromne poruszenie na stadionie - wkrótce po rozpoczęciu spotkania część fanów zaczęła skandować niezbyt przyjemne hasła pod jego adresem, pojawiły się także wymowne transparenty.

Zbiórka polskich kibiców w Kownie przed meczem Litwa - Polska INTERIA.PL

Donald Tusk nie miał zamiaru siedzieć bezczynnie. Taki wpis po bramce Sebastiana Szymańskiego w meczu z Litwą

Zachowanie kibiców "Biało-Czerwonych" nie zepsuło jednak humoru Donalda Tuska - polityk całą swoją uwagę skupia na rywalizacji na murawie. Nie umknęły mu popisy Sebastiana Szymańskiego, który już w 15. minucie otworzył wynik spotkania strzelając prosty w bramkę rywali bezpośrednio z rzutu rożnego. Gol ten wywołał euforię na trybunach, a radości nie krył także przedstawiciel polskiego rządu.

Tuż po bramce Sebastiana Szymańskiego 68-letni polityk Platformy Obywatelskiej zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, do którego zapozował z zasiadającą obok niego na trybunach Ingą Ruginiene. "Jest bramka dla Polski, ale litewska pani premier wciąż uśmiechnięta" - przekazał za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter).

Polski premier na meczu "Biało-Czerwonych" w Kownie pojawił się właśnie na zaproszenie szefowej litewskiego rządu i postanowił wykorzystać sytuację - do wspólnego kibicowania rodakom na Stadionie im. S. Dariusa i S. Girenasa zaprosił polonijne dzieci z Wilna. O geście polityka poinformowała Kancelaria Premiera w mediach społecznościowych.

Już po kwadransie było radośnie. Sebastian Szymański (nr 10) trafił do siatki bezpośrednio z kornera Piotr Nowak PAP

Donald Tusk i Inga Ruginiene, mecz Litwa - Polska, 12.10.2025 r. Piotr Nowak PAP

Reprezentacja Polski w meczu z Litwą Beata Zawadzka East News