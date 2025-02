Donald Trump podjął ważną decyzję ws. Super Bowl. To będzie pierwszy raz w historii

Associated Press / © 2023 Associated Press

Donald Trump pojawi się na Super Bowl. Historyczny moment w USA

O obecność Donalda Trumpa na meczu zapytany został podczas ostatniej konferencji prasowej Travis Kelce. Zawodnik Kansas City Chiefs odpowiedział jednak dość... dyplomatycznie. "Myślę, że to wielki zaszczyt, bez względu na to, kto jest prezydentem. Jestem podekscytowany, ponieważ to najważniejszy mecz w moim życiu, a prezydent najlepszego kraju na świecie na nim będzie, więc to całkiem fajnie" - stwierdził, cytowany przez Vanity Fair.