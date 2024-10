"Don Kasjo" nie wytrzymał. Uderza w Marcina Gortata, nie gryzł się w język

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński w świecie sportów walki nie jest postacią anonimową. Swoją przygodę rozpoczynał od pięściarstwa i na ringu radził sobie całkiem dobrze - w 2014 roku w Kaliszu sięgnął nawet po brązowy medal na mistrzostwach Polki w kategorii do 81 kilogramów. Pochodzący z Iłławy gwiazdor nie miał jednak zamiaru ograniczać się jedynie do boksu i gdy freak fighty zaczęły zyskiwać w naszym kraju coraz większą popularność, powiedział on sobie "czemu nie" i postanowił spróbować swoich sił w oktagonie. Od tamtej pory występował on na galach organizowanych przez Fame MMA i Prime MMA.

