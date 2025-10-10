Dominika Tajner przeszła ogromną metamorfozę. Pokazała, jak teraz wygląda

Dominika Tajner to postać doskonale znana w polskim środowisku sportowym. 46-latka jest pociechą Apoloniusza Tajnera - byłego trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich i prezesa Polskiego Związku Narciarskiego w latach 2006-2023. Ponadto obecnie kobieta związana jest z Mariuszem Wachem, a więc jednym z najpopularniejszych polskich pięściarzy.

Dominika Tajner pochwaliła się figurą po zrzuceniu ponad 40 kilogramów. Internauci zachwyceni: "Wyglądasz obłędnie!"

Dominika Tajner od kilku miesięcy przyciąga uwagę nie tylko swoim nazwiskiem i medialną przeszłością, ale przede wszystkim ogromną metamorfozą, jaką przeszła. Na przestrzeni minionych miesięcy Dominika zrzuciła aż 40 kilogramów, a efekty są spektakularne. Obecnie waży 56 kg i może pochwalić się szczupłą, wysportowaną sylwetką, którą z dumą prezentuje zarówno na branżowych wydarzeniach, jak i w mediach społecznościowych. Na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia, dokumentując swoją drogę i inspirując obserwatorów. Jedno z ostatnich ujęć, na którym 46-latka pozuje w dresowym komplecie, wywołało prawdziwą falę komentarzy.

"Pięknie", "Ale masz formę Doma!", "Pięknie wyglądasz, fenomenalna forma po metamorfozie", "Szok jak Pani to zrobiła, bajka", "Wyglądasz obłędnie!" - takie komentarze pojawiły się pod wpisem Dominiki na Instagramie.

Jak to zwykle bywa przy tak spektakularnych przemianach, w ostatnich miesiącach pojawiły się też plotki i spekulacje. Część internautów sugerowała, że tak szybka utrata kilogramów mogła być efektem stosowania popularnego leku na cukrzycę, wykorzystywanego w ostatnich latach przez wiele osób walczących z nadwagą, ale także przez celebrytów, którzy chcieli szybko uzyskać "idealną figurę". Dominika zdecydowanie zaprzeczyła tym doniesieniom, podkreślając, że jej metamorfoza to efekt konsekwencji, zdrowych nawyków i pracy nad sobą.

