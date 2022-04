Choć Dominika Tajner nie jest zawodową sportsmenką, sport od lat jest stale obecny w jej życiu. Wszak jest córką ważnej postaci polskich skoków narciarskich oraz wieloletniego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusza Tajnera. Z kolei jej brat, Tomisław, to olimpijczyk oraz medalista mistrzostw Polski w skokach i kombinacji norweskiej. Obecnie prowadzi kadrę narodową kombinatorów norweskich.

Zatem zainteresowanie sportem, a zwłaszcza skokami, Dominika Tajner ma we krwi. Zresztą kilka miesięcy temu, tuż po tym, jak Dawid Kubacki zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich, zwróciła się nawet z apelem do kibiców . "I ja się teraz pytam, kochani. Wy wszyscy, którzy hejtowaliście, którzy nagabywaliście na naszych zawodników, że są źli, fatalni, najlepiej zmienić prezesa, najlepiej zmienić wszystkich, wyrzucić tych zawodników. Ja się pytam, gdzie wy jesteście w tej chwili? Mamy zaj******ch zawodników i należy ich zawsze wspierać, nawet w złych chwilach. Przede wszystkim wtedy, bo oni potrzebują naszego wsparcia" - apelowała wówczas.

Teraz okazuje się, że także życie uczuciowe córka Tajnera niejako powiązała ze światem sportu.

Dominika Tajner potwierdza, że związała się z bokserem. Media: To Mariusz Wach

Na początku bieżącego roku w mediach społecznościowych Dominiki Tajner pojawiały się zdjęcia i relacje z ukochanym, niejakim Adamem. To właśnie on pojechał z nią do Cech, gdzie kobieta przeszła operację. "Można przeżywać trudne chwile razem i wtedy już jest łatwiej. Tak los się potoczył, że gdzieś na tej wielkiej planecie spotkały się bratnie dusze! Życzę każdemu takiej drugiej połówki, która bez względu ma wszystko trzyma Cię za rękę i prowadzi do końca z uśmiechem na twarzy" - pisała o partnerze córka prezesa PZN.

Związek należy już do przeszłości, lecz serce Tajner wcale nie jest wolne. Jak poinformowała sama zainteresowana, w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. Kobieta opowiedziała trochę o nim w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo".

Mam wrażenie, że mężczyzna, z którym obecnie się związałam, to facet do końca życia. Ale nie chcę o nim za dużo opowiadać. Do niedawna zbyt otwarcie mówiłam o swoich uczuciach, teraz postanowiłam zachować więcej dla siebie. Zdradzę tylko, że jest bokserem, z którym czuję się bardzo szczęśliwa. To facet z krwi i kości, który dobrze wie, jak zadbać o kobietę. Mamy wiele wspólnych planów, chcemy jechać na egzotyczne wakacje - zdradziła.

Dominika Tajner nie wyjawiła tożsamości nowego partnera. Według medialnych doniesień jest nim Mariusz Wach. To znana postać w świecie polskiego boksu. W swojej karierze stoczył 44 zawodowe walki, z czego 36-krotnie triumfował.

