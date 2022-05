Dominika Tajner i Mariusz Wach szykują się na ślub. Powód szybkich zaręczyn

Córka Apoloniusza Tajnera niezbyt długo była singielką. Nie tak dawno temu, bo na początku bieżącego roku, spotykała się z niejakim Adamem. To właśnie on towarzyszył jej, gdy przebywała w klinice w Czechach. Przeszła tam operację rekonstrukcji biustu. Wcześniej mierzyła się z łagodnym nowotworem piersi . Była wdzięczna, że w trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie partnera. "Tak los się potoczył, że gdzieś na tej wielkiej planecie spotkały się bratnie dusze! Życzę każdemu takiej drugiej połówki, która bez względu ma wszystko trzyma Cię za rękę i prowadzi do końca z uśmiechem na twarzy" - pisała wówczas o ukochanym.

Reklama

Obecnie Dominika Tajner związana jest ze znanym bokserem , Mariuszem Wachem. "Mam wrażenie, że mężczyzna, z którym obecnie się związałam, to facet do końca życia" - zachwyciła się nim w rozmowie z "Na Żywo".

Wygląda na to, że jej nowy partner ma podobne zdanie na temat tego związku. Mimo że ich relacja jest jeszcze bardzo świeża, zakochani już szykują się do ślubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki. Apoloniusz Tajner dla Interii: Mamy płynność finansową. Wideo INTERIA.TV

Dominika Tajner i Mariusz Wach zaręczeni. Bokser potwierdza i wyjaśnia

Kilka dni temu Tajner i Wach poinformowali o swoich zaręczynach. W sieci pojawiło się nawet potwierdzające ten fakt zdjęcie pierścionka. "No, i stało się. Moja odpowiedź brzmi tak" - wyjaśniła ten widok córka prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.

Teraz oświadczyny publicznie poświadcza sam zainteresowany. W rozmowie z "Super Expressem" bokser wyjaśnia, dlaczego szybko zdecydował się na tak ważny krok. Okazuje się, że taki ma styl bycia. Lubi zaskakujące, ekspresowe i stanowcze działania. Poza tym odpowiada mu to, jak on i Dominika dogadują się na co dzień.

Ja lubię zaskakiwać. Jak coś robię, to z przytupem. Ja nie wchodzę do ringu ze słabymi, jak tylko mam okazję i wybór, to wybieram najmocniejszych przeciwników. Tak samo jest w życiu, jak coś robię, to na sto procent i to chyba dlatego jestem tak lubiany i szanowany wśród kibiców. To prawda, spotykamy się. Dominika jest mega przyjacielem, teraz też narzeczoną, dogadujemy się, więc czemu nie? - tłumaczy.

Przy okazji Mariusz Wach nawiązuje też do zbliżającego się nowego zawodowego wyzwania. W październiku zadebiutuje w barwach Wotore. To federacja, która zajmuje się organizacją walk na gołe pięści (choć sam bokser deklaruje, że akurat on będzie bił się w rękawicach od MMA). Z przymrużeniem oka ocenia, że to właśnie ten fakt przesądził o przyjęciu oświadczyn przez Dominikę. "Śmieję się, bo może poleciała na to, że zostałem zawodnikiem Wotore, to ją chyba skusiło" - zażartował.

Lewandowscy pokazali twarze córek. Tak wyglądają Klara i Laura, jest foto

Zdjęcie Dominika Tajner, Mariusz Wach / Gillert / AKPA

Zdjęcie Dominika Tajner, Mariusz Wach / East News

Zdjęcie Dominika Tajner, Mariusz Wach / Gillert / AKPA