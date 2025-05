Dom Roberta Lewandowskiego w Barcelonie skrywa specjalny pokój. Niewielu miał okazję tam wejść

O ile Robert i Anna Lewandowscy chętnie pokazują, jak spędzają czas ze swoimi córkami oraz dzielą się informacjami o tym, jak wygląda ich życie w Barcelonie , to wnętrze ich domu w stolicy Katalonii pozostaje z dala od oczu gapiów.

Jedną z niewielu okazji do tego, aby zajrzeć do środka domu "Lewego" mieli widzowie kanału "Foot Truck" prowadzonego przez Łukasza Wiśniowskiego i Jakuba Polkowskiego. Dziennikarze wybrali się do kapitana reprezentacji Polski, a ten ugościł ich w swoim domu.