Doda usłyszała, co się dzieje u Wiśniewskiego i nie wytrzymała. Mocne słowa

Michał Wiśniewski od lat budzi zainteresowanie nie tylko swoją działalnością muzyczną, ale i życiem prywatnym. Lider zespołu Ich Troje ma za sobą kilka małżeństw, które szeroko komentowano w mediach. Był związany m.in. z Martą Wiśniewską, Anną Świątczak, a także z Dominiką Tajner. Ten ostatni związek przyciągał szczególną uwagę w środowisku sportowym, ponieważ Dominika jest córką Apoloniusza Tajnera, byłego trenera Adama Małysza i byłego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Ich relacja zakończyła się rozwodem, podobnie jak wcześniejsze małżeństwa artysty.

Doda przemówiła do rozstaniu Poli i Michała Wiśniewskich. Mówi o wskazówkach, które dawał artysta

Niedawno Wiśniewski ponownie znalazł się w centrum uwagi, gdy wydał oświadczenie o rozstaniu ze swoją piątą żoną, Polą Wiśniewską. Informacja ta zaskoczyła fanów, choć małżonkowie już wcześniej dawali znaki, że w ich związku nie dzieje się najlepiej.

Do tematu odniosła się Doda, która podobnie jak Wiśniewski ma za sobą kilka nieudanych małżeństw, w tym głośny związek z byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej, Radosławem Majdanem. W wywiadzie dla Jastrząb Post artystka przyznała, że Michał Wiśniewski już wcześniej dawał znaki sugerujące, że jego małżeństwo z Polą Wiśniewską nie przetrwa próby czasu. Przypomniała jego słowa, które padły w jej serialu dokumentalnym.

"To jego wyznanie (…) mogło być wskazówką, że ten rozwód jest planowany, wisi na włosku. No przykro mi, współczuję mu bardzo, na pewno to nie jest miłe" - stwierdziła.

Doda miała na myśli scenę, w której widzowie jej serialu dokumentalnego mogli zobaczyć szczerą jej rozmowę z Michałem Wiśniewskim. Wokalista zasugerował wtedy, że Doda może nigdy nie zaznać pełni szczęścia w życiu prywatnym. Artystka natychmiast zaprzeczyła, podkreślając, że "nie jest nieszczęśliwa".

Podczas rozmowy zapytała go wprost, dlaczego przypisuje jej własne doświadczenia. W odpowiedzi usłyszała bardzo osobiste wyznanie: "Ja nie projektuję twoich rzeczy. Tę rzecz mamy wspólną i możesz się tego wypierać czy elaboraty pisać, ale ty nie znajdziesz miłości, tak jak ja. Nie zastanawiałaś się po prostu, dlaczego to się powtarza?" - powiedział.

Karolina Motylewska zapytała Dodę, czy jej zdaniem to prawda, że niektórzy ludzie nie nadają się do relacji. Na odpowiedź nie musiała czekać. "Wydaje mi się, że są osoby, które nie są stworzone do małżeństw. Ale jeśli chodzi o związki, to nie ma osób, które nie są stworzone do miłości. Każdy chce być kochany i chce kochać" - podsumowała.

