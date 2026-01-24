Doda rozpętała burzę na całą Polskę. Marianna Schreiber wkroczyła do akcji

Kilka tygodni temu Doda wywołała niemałe poruszenie w mediach, ujawniając brutalne realia życia zwierząt w niektórych polskich schroniskach. Artystka nagłośniła dramatyczne warunki, w jakich przetrzymywane są psy i koty, apelując o reakcję opinii publicznej i odpowiednich instytucji. Głośno zrobiło się m.in. o schronisku pod Bytomiem, gdzie - jak wynikało z relacji i nagrań - zwierzęta miały żyć w skrajnie złych warunkach. Teraz na jaw wyszły kolejne wstrząsające fakty, tym razem dotyczące schroniska w Sobolewie. Sprawa ta poruszyła także Mariannę Schreiber, która nie przeszła obojętnie wobec doniesień o cierpieniu zwierząt.

Marianna Schreiber weźmie udział w proteście ws. schroniska w Sobolewie

Marianna Schreiber od dawna angażuje się w akcje nagłaśniane medialnie, a ostatnio szczególnie aktywnie włączyła się w pomoc zwierzętom katowanym w schroniskach. Była żona Łukasza Schreibera udostępniła na platformie X (dawniej Twitter) wpis Agnieszki Gozdyry z Polsatu, w którym zwrócono uwagę na rolę lokalnych władz. Z informacji wynika, że wójtem Sobolewa jest Maciej Błachnio, który - według licznych publikacji - od dawna ma przymykać oko na to, co dzieje się w schronisku. Przy okazji freak fighterka zapowiedziała, że w weekend uda się do schroniska w Sobolewie, gdzie - jak wskazują raporty i zdjęcia krążące w sieci - psy mają być masowo głodzone i zabijane.

"Będę tam z córką. Dzieci trzeba od małego uczulać na takie sprawy i uczyć empatii do niewinnych istot. Każdy z nas: mały i duży powinien się sprzeciwiać krzywdzie zwierząt! Widzimy się w sobotę" - napisała Schreiber.

Wcześniej Marianna Schreiber opisywała również sytuację w schronisku w Bytomiu, które odwiedziła Doda. Prezenterka telewizji wPolsce24 nie kryła oburzenia warunkami panującymi na miejscu i broniła się przed zarzutami, że jedynie "podpina się" pod głośne tematy. Podkreślała, że nagłaśnia sprawę, bo ma realny zasięg i chce dotrzeć do osób, które na co dzień nie śledzą mediów społecznościowych.

Marianna Schreiber Filip Naumienko/REPORTER Reporter

Marianna Schreiber Wojciech Olkusnik/East News East News

Doda Pawel Wodzynski East News

