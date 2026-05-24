Anna Lewandowska swego czasu reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej jako karateczka, a dziś jest znaną na całym świecie promotorką zdrowego stylu życia. 37-latka jest właścicielką kilku dobrze prosperujących marek i firm, których celem jest zachęcanie innych do dbania o siebie i swoje zdrowie. Polacy kochają jej naturalne kosmetyki i zdrowe przekąski, jednak bez wątpienia największe poruszenie wywołują jej ogłoszenia dotyczące kolejnych obozów treningowych Podobnie jak inna trenerka fitness, Ewa Chodakowska, małżonka Roberta Lewandowskiego regularnie organizuje kilkudniowe wyjazdy, podczas których uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę, trenują pod okiem specjalistów i poprawiają swoją kondycję. Jak się jednak okazuje, teraz panie będą miały konkurencję. I to wcale nie byle jaką.

Doda organizuje swój obóz treningowy. Drożej niż u Anny Lewandowskiej

Od wielu już lat wielu Polaków zachwyca się sylwetką Dody. Artystka jakiś czas temu przyznała, że jest to efekt przede wszystkim ciężkiej pracy nad sobą - odpowiedniej diety, treningów i wielu wyrzeczeń. "Co zrobiłam, żeby mieć takie ciało? Imprezuję maksymalnie trzy - cztery razy w roku, ćwiczę trzy razy w tygodniu, mam skrajnie higieniczny tryb odżywiania i spania, suplementuję się i nawadniam. Nie jem cukru, laktozy, glutenu, wieprzowiny i drobiu. Oczyszczam organizm" - wyjawiła niegdyś za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Teraz gwiazda polskiej estrady postanowiła pójść o krok dalej i zdecydowała się zorganizować swój własny obóz treningowy, podczas którego uczestnicy poznają jej sekrety dotyczące zdrowego stylu życia. "Doda Mega Camp to wyjątkowe, kilkudniowe doświadczenie stworzone dla osób, które chcą zadbać o ciało, głowę i energię życiową. To połączenie intensywnych treningów nie tylko ciała, ale i ducha z wartościowymi warsztatami i regeneracją w luksusowym otoczeniu" - czytamy na oficjalnej stronie obozu.

Pierwsza edycja Doda Mega Camp ruszy już 12 lipca i potrwa do 17 lipca. Podczas obozu na uczestników czeka 5 noclegów w pięciogwiazdkowym hotelu, pełne wyżywienie, codzienne treningi, liczne wykłady i warsztaty, a także wieczorne atrakcje i torby w gadżetami od partnerów całego przedsięwzięcia. Cena za taki obóz może zaskoczyć - wynosi bowiem 7,5 tys. złotych, przy czym osoby, które wolałyby zostać zakwaterowane w pokoju jednoosobowym, muszą liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 2640 złotych. Dla porównania "wejściówki" na słynny Camp by Ann to około 6190 złotych, a bilety na obozy treningowe Ewy Chodakowskiej to koszt około 6,9 tys. złotych.

Anna Lewandowska

Ewa Chodakowska

Doda





