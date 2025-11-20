Dorota "Doda" Rabczewska funkcjonuje w show-biznesie od wielu już lat. Gwiazda otarła się także niejako o świat sportu, bowiem przez pewien czas była wszak żoną piłkarza Radosława Majdana. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Dziś sportowiec układa sobie życie u boku Małgorzaty Rozenek-Majdan, a jego była żona aktualnie jest singielką, choć od rozwodu z bramkarzem zdążyła ponownie wyjść za mąż. Ten związek to jednak też już przeszłość.

Piosenkarka skupia się obecnie na karierze zawodowej. Nie zapomina także o swoich bliskich i przyjaciołach, którzy - jak się właśnie okazało - też odnoszą spore sukcesy.

Doda podzieliła się radością ze światem. Płyną gratulacje od ludzi z całej Polski

Jedna z informacji tak bardzo uradowała Dodę, że ta od razu postanowiła podzielić się tą nowiną ze światem. Okazało się bowiem, że jej przyjaciółka Oliwia Lubieniecka właśnie zdobyć jeden z najwyższych szczytów Himalajów.

"Po 11 godzinach wspinaczki z obozu C2, o 11:11, przy wietrze dochodzącym do 80 kilometrów na godzinę, Ama Dablam pozwoliła mi stanąć na swoim szczycie" - ogłosiła z dumą kobieta.

Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji od osób z całej Polski. W komentarzach udzieliła się także sama Doda:

"Mój wodnik! PrzeKOBIETA!" - napisała Rabczewska, ale na tym nie poprzestała.

Gwiazda w osobnym nagraniu na Instagramie przekazała te radosne wieści także swoim fanom. Chciała bowiem, by tę historię poznał cały kraj. Oliwia do wyprawy przygotowywała się bowiem w wielkiej tajemnicy przed wszystkimi. Doda nie kryła dumy z osiągnięcia - jak sama to określiła - osoby, która zajmuje wyjątkowe miejsce w jej sercu.

Tyle starań i w końcu się udało. Doda dumna z wyczynu przyjaciółki. Radosne wieści przekazała fanom tuż przed weekendem

"Kochani, pragnę się z wami dzisiaj podzielić nie swoim sukcesem, ale równie ważnym dla mnie sukcesem mojej przyjaciółki Oliwki, która to parę tygodni temu w zupełnej tajemnicy przed większością wyleciała w Himalaje zdobywać bardzo niebezpieczną górę. Mówi się, że Mount Everest wzbudza podziw, a ta, którą ona zdobyła, szacunek i raczej jest dla tych wspinaczy, którzy nie płacą kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, żeby ich z tlenem Szerpowie wnosili" - opowiadała podekscytowana Doda.

Potem wyjawiła też, że to właśnie dzięki Oliwii zapałała miłością do wspinaczki po górach. Przyznała też, że często pozory mogą mylić i bywa, że pasje niektórych osób mogą być dla nas ogromnym zaskoczeniem.

"Oliwka gratuluję Ci z całego serca. Zrobiłaś niesamowitą rzecz, której nie dałaby rady połowa facetów. Jesteś wspaniała" - dodała na koniec piosenkarka.

