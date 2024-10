Doda nie wytrzymała. Te słowa pójdą jej byłemu partnerowi w pięty

Na brak wrażeń sportowiec nie może narzekać także w życiu prywatnym. Kilka lat temu budował on relację miłosną z pogodynką Dorotą Gardias . Ostatecznie jednak kochankowie doszli do wniosku, że nie jest im pisana wspólna przyszłość. Wówczas Pachut ruszył dalej i postanowił związać się z Dorotą Rabczewską . Związek Dody i Dariusza Pachuta daleki był jednak od ideału. W mediach regularnie pojawiały się bowiem doniesienia o problemach w raju piosenkarki i sportowca , nikt jednak nie przypuszczał wówczas, że sytuacja stanie się aż tak poważna.

Doda nawiązała do rozstania z Dariuszem Pachutem. "Jest fajnie"