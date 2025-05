Dobrze wypadli na Eurowizji. Grają w klubie piłkarskim z dwoma Polakami

Marcus i Martinus Gunnarsenowie to norwescy bliźniacy, którzy przyszli na świat 21 lutego 2002 roku w Elverum. Po raz pierwszy do bram Eurowizji pukali w 2023 roku, jednak zajęli drugie miejsce w szwedzkim Melodifestivalen, będącym tamtejszymi eliminacjami do konkursu europejskiej piosenki. Półfinał wygrali dzięki głosom telewidzów, jednak gdy w finale doszło do głosu także międzynarodowe jury, przegrali z Loreen (mieli 138 punktów, ona 177). Nie był to żaden wstyd, bo niebawem piosenkarka ta wygrała całą Eurowizję po raz drugi w życiu (wcześniej w 2012 r.).

