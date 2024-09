Adam Małysz po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego nie poszedł na sportową emeryturą, a nadal aktywnie działa na wielu polach. Przez kilka lat startował w rajdach samochodowych, biorąc udział w słynnym Rajdzie Dakar. Samochody i szybka jazda to bowiem jego kolejna wielka pasja.

Adam Małysz został prowadzącym "Dzień Dobry TVN"

Aktualnie 46-latek pełni też funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, więc nadal trzyma rękę na pulsie w kwestii skoków. Bez wątpienia sportowiec ma teraz jednak zdecydowanie więcej czasu, bo nie pochłaniają go intensywne treningi i częste wyjazdy.

Wywołało to niemałe poruszenie i spore zainteresowanie mediów. Nic więc dziwnego, że pod studiem śniadaniówki niemal każdego dnia czekali na niego kibice oraz paparazzi. Do położonego w centrum miasta budynku Małysz przychodził pieszo, zostawiając auto na pobliskim parkingu.

Dopiero w momencie, gdy któryś z paparazzi postanowił w ostatni dzień jego pracy w TVN "pożegnać go" w wyjątkowy sposób, towarzysząc mu aż do jego samochodu, doszło do kolejnego zaskoczenia.