Zakochani wykonali pierwszy taniec w rytm "Something Just Like This" od Coldplay i The Chainsmokers. Karolina Małysz-Czyż zaprezentowała się w dwóch sukniach ślubnych. A teraz, z okazji pierwszej rocznicy tego wyjątkowego dnia, udostępniła kilka niepublikowanych wcześniej fotografii.