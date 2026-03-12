Do Najmana dotarły niepokojące doniesienia. Od razu zaapelował do Nawrockiego

Program SAFE to unijna inicjatywa pożyczkowa, która ma wspomóc państwa członkowskie UE, dostarczając im środków na rozwój obronności, wojska i przemysłu zbrojeniowego. Polska z tego tytułu mogłaby liczyć na wpływ w wysokości 184 mld zł, a środki miałyby posłużyć zwiększeniu bezpieczeństwa całego kraju.

Kwestia przystąpienia do SAFE i zaciągnięcia pożyczki od wielu tygodni jest przedmiotem głośnego sporu politycznego między opozycją a rządem Donalda Tuska. Premier uważa, że środki są niezbędne, aby zapewnić Polsce należyte bezpieczeństwo. Natomiast PiS i Konfederacja wyrażają wobec unijnej inicjatywy stanowczy sprzeciw.

Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji do 20 marca, a niedawno po spotkaniu z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponował możliwość utworzenia polskiego "SAFE 0 proc.", które miałoby stanowić alternatywę dla pożyczki z UE. We wtorek, 10 marca, prezydent spotkał się natomiast z premierem, aby porozmawiać o bezpieczeństwie Polski i dwóch wspomnianych programach. - Nie ukrywam, jestem rozczarowany - grzmiał po spotkaniu Donald Tusk.

Wcześniej serwis "Onet" doniósł, że Nawrocki w poniedziałek, 9 marca, przekazał decyzję o zawetowaniu programu SAFE najważniejszym generałom polskiej armii. Informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona, ale mimo to wywołała ogromne poruszenie w sieci. Głos w sprawie zdecydował się zabrać były bokser i znany freak fighter Marcin Najman. Gwiazdor nie ukrywa, iż uważa, że Nawrocki powinien dobrze przemyśleć swoją decyzję.

Docierają do mnie bardzo niepokojące informacje, że Pan Prezydent podjął już decyzję i nie podpisze ustawy o SAFE dla Polski. To jest bardzo zła informacja. Panie Prezydencie, apeluję do Pana, póki nie jest za późno. Proszę jeszcze raz rozważyć swoją decyzję. Wojsko Polskie musi być uzbrojone tu i teraz, po same zęby. Ta ustawa daje taką szansę. Proszę nie robić polityki na tym jednym polu. Możemy się spierać na każdym polu. Nawet na polu, jak zadawać prawe podbródkowe. Ale nie, jeśli chodzi o temat obronności naszej Ojczyzny

Na tym Najman nie zakończył i wskazał, że jego zdaniem sprzeciw opozycji względem SAFE wynika tylko i wyłącznie z chęci posiadania odmiennego zdania i poglądów niż koalicja rządząca. Mężczyzna zasugerował również, że w przypadku weta Karol Nawrocki może bardzo długo żałować swojej decyzji.

- Proszę nie słuchać zwykłych doradców, którzy kierują się partykularnymi interesami. Którzy chcą robić politykę i na siłę w każdej kwestii różnić się poglądami z rządem. [...] Ja nie mam w Sejmie swoich przedstawicieli. Mnie chodzi wyłącznie o dobro naszego kraju. Dlatego bardzo proszę jeszcze raz to przemyśleć. Ta decyzja może być obciążeniem na pana barkach już na zawsze - dodał.

Na ten moment nie ma pewności, jaką decyzję ostatecznie podejmie Karol Nawrocki w sprawie SAFE. - Zdecyduje do dnia 20 marca, bo taki jest ustawowy termin. W każdym dniu ta decyzja może zapaść - przekazał w rozmowie z "Polsat News" szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

