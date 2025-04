Długo nie opłakiwał rozstania z rywalką Świątek. Znalazł sobie nową miłość

W świecie tenisa aż roi się od par. To właśnie na dyscyplina połączyła i zaprowadziła na ślubny kobierzec m.in. Agnieszkę Radwańską i Dawida Celta, Martę Domachowską i Jerzego Janowicza, a także Elinę Switolinę i Gaela Monfilsa. W tourze wciąż jest także wiele par, które do tej pory nie zdecydowały się na formalizację swoje związku. Do tej grupy należą m.in. Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas oraz Katie Boulter i Alex de Minaur. Jeszcze do niedawna media na całym świecie mocno rozpisywały się także na temat miłości Jannika Sinnera i Anny Kalinskiej. Kilka miesięcy temu jednak pojawiły się pierwsze doniesienia o problemach w raju Włocha i Rosjanki. Jak się okazuje, wcale nie były to jedynie wymysły dziennikarzy.

